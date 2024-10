Con un enérgico reguetón, Berny Madrigal gana la sétima gala de MQB

La sétima gala de Mira quién baila (MQB) estuvo cargada de talento. Las ocho parejas en competencia protagonizaron números de baile cargados de energía, ritmos latinos y los tecnicismos del ballroom.



El primer número de la noche fue protagonizado por los ocho bailarines que acompañan a los famosos en competencia. Al ritmo de libre con la canción Pégate, estos profesionales calentaron la pista del Marco Picado.



Berny Madrigal y su bailarina Alhana Morales ganaron la gala al ritmo de reguetón. Esta es el primer galardón a la Pareja Wow que reciben. El juez Isaac Rovira dio la noticia al finalizar el programa. Ellos recibirán $1000 que pueden ser divididos como lo decidan.

La competencia es cada vez más exigente

La exreina de belleza Lisbeth Valverde y su bailarín Javier Acuña fueron los encargados de protagonizar el primer número de la noche, al ritmo de merengue, con la canción Ta buena de fondo. La jueza Isabel Guzmán destacó que hace falta que camine como bailarina, el juez Toni Costa añadió que hay que perfeccionar los pies, pero "muy bien mami", acotó de la primera coreografía.

La segunda coreografía de Valverde fue un técnico foxtrot con la canción Fly me to the moon. El juez Mauricio Astorga alagó a la pareja por su presentación y añadió que "me recuerda a un musical tipo 'La la land'".



Berny Madrigal y su bailarina Alhana Morales protagonizaron un técnico número de quickstep. El juez tico Mauricio Astorga dice que vio al excombatiente un poco tieso y cuando llegó el coro "se soltó". Isaac Rovira estuvo de acuerdo con Astorga, pero dijo que esa primera parte del número "es más difícil". Destacó que mantuvo una buena postura durante todo el baile.

La segunda presentación de Madrigal fue una enérgica presentación al ritmo de reguetón. Con la canción Impacto , la pareja calentó el Estudio Marco Picado. A Toni Costa e Isabel Rovira les gustó la presentación y Costa terminó diciendo que "ahora espera mucho más".