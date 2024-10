Berny Madrigal se lesionó el hombro en la sexta gala de MQB

El excombatiente y participante de Mira Quién Baila, Berny Madrigal, sufrió una lesión en el hombro luego de su segunda presentación en la sexta gala del concurso de baile.



La dinámica coreografía de hiphop cerraba con una alzada, en la que Madrigal sujetó mal a Alhanna Morales, su bailarina, provocándose una lesión en los tendones del hombro.

​"Lo que pasó fue que ayer en el último baile de hiphop se cerraba con una cargada que yo tenía que agarrar a Alhanna y subirla al hombro. En el momento en que la subí sentí un jalonazo bastante fuerte en la parte de arriba del hombro. Por la adrenalina uno sigue, pero apenas terminamos esa segunda coreografía me dolía bastante, por dicha estaba ahí la fisioterapeuta y la doctora. Me vieron, les comenté que me dolía bastante, me inyectaron, me dieron unas pastillas para el dolor y aquí estamos. Amanecí un poquito mejor, pero me cuesta un poco levantar el hombro", explicó el exintegrante de Dark Nights a Teletica.com.