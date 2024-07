"La promesa es suya, no de su mascota": Piden no llevar animales a la Romería

La próxima semana es el Día de la Virgen de Los Ángeles, festividad que se celebra el 2 de agosto en honor a la Patrona de Costa Rica.



Por eso, como es costumbre todos los años, millones de personas caminan hacia la Basílica de Los Ángeles con peticiones o como una muestra de agradecimiento a la Virgen por favores concedidos.



Muchos fieles deciden acudir junto a sus mascotas a esta peregrinación. Ante ese escenario, el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (Colvet), nuevamente, hace un llamado a la población con el fin de evitar llevar animales de compañía (especialmente perros) y equinos a la Romería 2024.



Exponer a un animal a un esfuerzo físico extenuante, como ese recorrido de múltiples kilómetros, especialmente sobre asfalto o cemento, cuya temperatura puede superar los 65° Celsius, genera lesiones importantes y efectos adversos en su salud, tales como quemaduras en las almohaditas plantares, heridas, deshidratación por golpes de calor y fatiga extrema.



​“Recuerde, por favor, que la promesa es suya, no de su mascota. Si usted la ama y es un tutor responsable, sencillamente no lo lleve a la Romería y no lo exponga a estrés físico y emocional. En Costa Rica, existe legislación vigente sobre el bienestar animal, y el maltrato y crueldad animal están tipificados como delitos.