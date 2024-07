Javier Santamaría: "Si no hay títulos, uno se tiene que ir marchando para la casa"

El gerente deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría, se refirió a las críticas que ha recibido en medio de su gestión.

Santamaría calificó de "aliciente" los cuestionamientos sobre sus funciones.

"Eso tiene que ser un aliciente, si no uno no se dedicaría esto. Uno es autocrítico, cuáles son las decisiones que hemos tomado y en parte de ahí vienen tantos cambios, hay que sacudir la rama del árbol", comentó Santamaría.

Y agregó: "La idea ahora es no fallar, el crédito se va acabando también, uno es consciente de ello, sabemos que en los clubes grandes si no hay títulos uno se tiene que ir marchando para la casa, es normal, estamos acostumbrados a esto, el principal objetivo de este semestre es la 31. Tenemos muy claro el enfoque".