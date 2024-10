Presidente de Limón Black Star muestra su enojo: "La pelota no se ensucia"

El presidente de Limón Black Star, Cristian Williams, pegó el grito al cielo, debido a que en la Liga de Ascenso le otorgó tres puntos a Escorpiones por un juego en que los limonenses no pudieron asistir tras haber un bloqueo en la vía.

"'Señores', la pelota no se ensucia, no lo olviden. El fútbol se los va a cobrar", publicó Williams. Además, el jerarca del club limonense indicó: "Liga Transcomer, No me voy a quedar de brazos cruzados". Y por último, publicó: "P or dignidad Pablo Arroyo Torres, Randall Fallas Castro y Julio Ugarte Palma deben renunciar hoy mismo al Comité de Competición".

Teletica.com conversó con Alexander Chacón, quien fue el vocero designado por el departamento de prensa de la Liga de Ascenso para tratar este tema.

—¿Qué fue lo que sucedió con este partido y por qué se le otorgaron los puntos a Escorpiones?

Primero que todo, todos los miembros asociados tienen el derecho a acudir a las instancias jurisdiccionales que tiene la Liga de Ascenso para resolver esto. La situación que se dio con Limón fue por un tema de que ellos no podían trasladarse hacia Guápiles por un bloqueo en Liverpool, eso se conoce por las noticias a nivel general y eso generó, según los personeros de Limón, que no pudieran trasladarse y de ahí que el partido no se realizara, según el acta del comisario y de los árbitros.

En ese caso, el Comité de Competición lo que hace es reunirse para ver la jornada y la adjudicación de puntos y al no haber una justificación con lo que dice la norma, se da la adjudicación de puntos a Escorpiones, luego llega la apelación.

La apelación es en dos vías, una, es el recurso de revocatoria que lo resuelve el mismo Comité y luego está el Tribunal de Apelaciones de la Liga de Ascenso, ahí se agota la vía si el tribunal rechaza el recurso.

—¿Cómo se pensaba que se iba a realizar el juego si había un bloqueo que impedía que Limón Black Star llegara al estadio?

Yo como director de Liga de Ascenso no puedo emitir un criterio subjetivo porque es un tema jurisdiccional, puede ser que yo no coincida con el criterio o puede ser que sí. Aquí lo importante es enfocarse en lo que dice el artículo, cuando usted alega un tema de caso fortuito o fuerza mayor, usted tiene que probarlo con la documentación idónea y el ente competente.

Yo no puedo referirme a la prueba y es un tema ya resuelto, pero eso es lo que dice la norma, tiene que comprobar con la prueba emitida por el ente competente, esa prueba idónea tiene que ser específica.

—¿En este caso había incluso un documento oficial de Fuerza Pública que constata el bloqueo, qué más se podía incluir como prueba?

Fue un bloqueo y no es que yo esté apoyando o desmeritando los órganos jurisdiccionales, ellos razonan la prueba viendo el documento que dice que hay un bloqueo y eso hay que analizar, hay que ver si estuvo regulado, de qué horas a qué horas fue, no conozco a fondo el documento, pero viendo la resolución, los tribunales no le dieron el mérito correspondiente.

—¿Limón Black Star puede poner en jaque la última fecha de la Liga de Ascenso si apela ante la Federación Costarricense de Fútbol y ante el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder)?