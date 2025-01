Técnico de San Lorenzo sobre Keylor Navas: “No es de un día para el otro y no es fácil”

El técnico de San Lorenzo, Miguel Ángel Russo, se refirió al interés del club argentino por hacerse con los servicios del guardameta Keylor Navas.

El club argentino derrotó 0-1 al Peñarol de Uruguay como parte de un amistoso en el arranque de la temporada.

Ahí el estratega fue abordado por los medios de comunicación, donde se refirió a la posible llegada del tico, que muchos aseguran ya tendría todo arreglado para su arribo.

“Si tiene que suceder, va a suceder. No lo descarto, pero para este tipo de cosas hay que tener calma. No es de un día para el otro y no es fácil. Miren el currículum de Navas donde atajó, donde estuvo y fíjense si no me gustaría tenerlo. No nos quedamos con eso nada más porque estamos buscando en todas las líneas”, afirmó.