Suena fuerte el regreso de Francisco Calvo al fútbol de Turquía

El defensor y capitán de la Selección Nacional, Francisco Calvo, tendría todo listo para regresar al fútbol de Europa.

Así lo dio lo adelanto el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes del fútbol internacional.

Según Romano, Francisco Calvo volvería al fútbol de Turquía, específicamente con el Hatayspor de la Primera División y que actualmente se ubica en la posición 17.

“El capitán de la selección nacional de Costa Rica, Francisco Calvo, regresará a Turquía, mientras que Hatayspor lidera la carrera para ficharlo”, aseguró en su cuenta oficial de X.

🇹🇷🇨🇷 Costa Rica national team captain Francisco Calvo set to go back to Turkey as Hatayspor are leading the race to sign him. pic.twitter.com/5531h3curO