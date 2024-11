Seguidores del Hearts molestos con declaraciones de Kenneth Vargas

El atacante Kenneth Vargas dejó abierta la posibilidad de buscar una salida del Hearts de Escocia en enero. Sus declaraciones a la prensa no fueron bien recibidas por los aficionados del equipo de Edimburgo.

Vargas generó polémica al decir al medio ESPN que: "Escocia futbolísticamente no tiene tan buen nivel, todos lo saben".

Esto no cayó nada bien entre los seguidores que le cuestionaron su rendimiento en el equipo. ​

En esta temporada, en la que el Haerts es penúltimo en la Premiership, Vargas solo ha anotado dos goles en 13 encuentros.

Otro de los aficionados citados por el medio digital nottheoldfirm.com destacó que si bien es cierto el estándar de la liga local no es el mejor, el tico ha tenido problemas para marcar hacerse presente en el marco contrario.

Vargas también dijo que desea “más roce, jugar frente a futbolistas de mejor nivel” e intuyó que hay una posibilidad de salir de su club en enero.

“No dejes que te golpeé la puerta al salir, asumiendo que no la vayas a fallar”, concluyó otro seguidor del Haerts.

