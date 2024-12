¿Puede soñar un club tico en fichar a Keylor Navas? Esto respondió el portero

El portero Keylor Navas se convirtió este martes en embajador de la Fundación de Parques Nacionales y aprovechó para conversar con la prensa de todos los temas que rodean su presente.









—Ha sonado mucho en Chile o Perú… si le ofrecieran algo en América: ¿Usted lo aceptaría?

Todas las ofertas que han llegado la agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Yo siento que para mí lo más importante es jugar y hacerlo bien y ganar que es lo que me gusta. No veo ningún problema, agradezco a todas las personas que me han contactado.

—¿Qué piensa de que haya tantos países y ligas interesados en usted?

No me queda nada más que decir gracias a todos los que se interesan, lo hace sentir contento, siempre se tienen posibilidades de seguir jugando a buen nivel, tocará tomar una decisión y disfrutando del fútbol.

—Usted ha sido un embajador del Pura Vida y de Costa Rica durante muchos años, pero… ¿Alguna vez ha sentido que lo han visto hacia abajo como decimos los ticos?

Las tuve en algún momento (dificultades), los ticos tenemos un carácter fuerte y sabemos luchar. Está uno rodeado con muchas nacionalidades, la gente se va a acordar de un tico. Siempre fuertes, trabajamos con ganas, si volviera a nacer escogería ser futbolista otra vez, me siento muy contento.

—¿Volvería a jugar en el fútbol tico? ¿Puede algún club nacional soñar con tener a Keylor Navas?

Obviamente aquí fue donde yo empecé a jugar y empecé a cumplir mis sueños, me gustaría jugar en Costa Rica pero no en este momento. Aún no es tiempo de regresar, sería lindo para mi carrera, pero tengo que esperar un poquito más.

—¿Cómo ha tomado esta pausa?

La idea era no tener una pausa tan larga, el día de hoy ya tengo claro por qué Dios quería que tuviera una pausa. A nivel familiar, he vivido cosas que nosotros teníamos 15 años de estar afuera. Solo veníamos un mes durante el año. Como familia eso ha sido demasiado bonito.

—¿Cuándo volverá a las canchas?

Yo espero que ya para enero estar de nuevo en las canchas. Estamos tomando la decisión. Es muy pronto, espero que así sea.

—¿Cómo ha vivido ser un embajador de la naturaleza de Costa Rica?

He traído a muchos de mis compañeros a conocer un país hermoso como el nuestro. Es un país para disfrutar mucho de la naturaleza. En Europa siempre está la playa y a la par hay edificios y lugares muy lindos, pero venir aquí, ver la playa y el bosque y todo. Yo buscaba parques nacionales y les decía que aquí los voy a llevar. Buscaba ser el mejor guía para todos.

—¿Es más fácil representar a Costa Rica de esta forma siendo figura?

Siempre traté de llevar el nombre de Costa Rica en alto. Yo no necesitaba vender a mi país y es algo que uno siente en el corazón. Siempre traté de aconsejarlos y hacíamos el tour, de aquí para acá.