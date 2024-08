Legionarios: Anthony Contreras sigue marcando en Letonia

Poco a poco comienzan a volver las ligas a nivel mundial y los ticos comienzan a tener participación.

En Letonia, una liga que ya va más encaminada, Anthony Contreras sigue con un gran nivel y marcó en la victoria de visita 2-4 de su club Riga FC ante el Metta.

El tico ingresó al minuto 60 y llegó a sellar la victoria con su tanto al minuto 90+4’ y conseguir así su cuarto gol en siete partidos luego de que jugará la temporada pasada en el Pafos de Chipre.

Orlando Galo milita en este mismo club, pero recordemos que el tico sufre una grave lesión que lo tiene fuera de las canchas.

Riga FC se mantiene en el segundo lugar de la liga de Letonia con 61 puntos a solo uno del líder Rigas FC, su rival la próxima fecha.

Por la segunda jornada del fútbol de Escocia, Gerald Taylor y Kenneth Vargas y el Hearts sufrieron una derrota 1-3 ante el Dundee.

Pero el que más sufrió fue Gerald Taylor, quien marcó un insólito autogol al intentar despejar un balón, además, casi ve la tarjeta amarilla en una fuerte acción.

Aun así, Taylor fue titular todo el partido, mientras que Vargas salió de cambio al 76’.

En Portugal, Brandon Aquilera debutó con el Rio Ave en la derrota 1-3 ante el Sporting de Portugal con la presencia del tico en los últimos 14 minutos.

El guardameta Patrick Sequeira ni siquiera apareció en banca en el debut de su club el Casa Pia 0-1 ante Boavista.

El portero titular fue el experimentado Ricardo Batista de 37 años.

Finalmente, en partido por la Leagues Cup, el FC Juárez cayó eliminado 2-3 a manos del Colorado Rapids con un grueso error del defensor Francisco Calvo.

Rafa picks off the ball ➡️ sends it to Lewis for the equalizer 💪#FCJvCOL | #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/OkdjGNHodE