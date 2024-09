¿Un posible regreso de Celso Borges a La Sele? Esto opina Claudio Vivas

A sus 36 años, Celso Borges ya había puesto punto final a su trayectoria en Selección Nacional; sin embargo, dado el buen momento que pasa en Alajuelense, el técnico interino de la Tricolor, Claudio Vivas dio su parecer.

Vivas se refirió a Borges en una entrevista este viernes en el programa de Teletica Deportes Radio, que se transmite de lunes a viernes de 9 a. m. a 11 a. m. en 91.5 FM.

"Yo no pongo límites a las edades, lo que pasa es que hay una realidad, estamos manejando una proyección del próximo Mundial y no una resolución inmediata del problema. Lo que pasa es que uno no puede no admitir el nivel de Celso en la Liga, es un jugador preponderante, maneja los tiempos, acciones de peligro, defiende, arma el juego, la verdad que está teniendo un buen nivel", indicó Vivas.

Para el seleccionador, "la edad, para mí, no es importante", pero sí hay un aspecto específico a lo que le pone atención.



"Lo que sí es importante es el ritmo internacional, hay jóvenes que aún no están para ese ritmo y hay gente que tiene mucha experiencia que sabe jugar esos partidos. La Selección no está cerrada para nadie", añadió.



"Si yo considero que debería volver lo hablaría personalmente con él y ustedes (prensa) muchos no se van a enterar. Si se enteran será por algo que anda dando vueltas", concluyó.