¿Un eventual regreso de Keylor Navas a La Sele? Esto dice Claudio Vivas

El técnico interino de la Selección Nacional, Claudio Vivas, analizó el juego de este jueves alas 8 p. m. ante Panamá, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Además, uno de los focos más importantes fue el entrenamiento que realizó este miércoles el portero Keylor Navas.

—Keylor Navas no tiene club, si usted logra pasar esta fase y él le dice que está dispuesto a regresar: ¿Usted qué le diría?



Básicamente, como lo dije, las puertas de la selección no se le cierran a ningún futbolista, la presencia (de Keylor) nos gratifica, hay una respuesta positiva porque más allá de lo que él anunció, es la referencia de él con los futbolistas. Las puertas de la selección están abiertas para cualquier futbolista en cuanto y en tanto tengan nivel, forma deportiva y muestren jerarquía para jugar con la camiseta de la selección. Nosotros lo que hacemos es seleccionar y a partir de ahí hacer un equipo. No se puede negar la jerarquía de Keylor Navas, si él el día de mañana decide cambiar de opinión, se evaluará, se notificará y se pondrá en consideración.



——¿Cuánto ha evolucionado el equipo del último episodio en que se quedó 0-3 contra Panamá?

Evidentemente, son escenarios diferentes, nos encontramos con el mismo rival, mismo entrenador, nosotros hemos cambiado y es otro equipo en la cancha. Hay un cambio que hoy no quiero mencionarlo más porque el desafío es sostenerlo. Es un partido largo de dos series de 180 minutos, evidentemente nosotros tenemos la posibilidad de reafirmar lo que venimos haciendo. Es un gran desafío y el equipo está comprometido. Está diseñado para encontrar la mejor respuesta que es lo que necesitamos en la cancha.

—¿Qué va a pasar con su futuro en la Selección?

Yo lo dije varias veces, vivo día a día, intentamos sacar esta serie, que Costa Rica juegue en marzo contra los cuatro mejores de Concacaf. El lunes se evaluará todo lo que se ha hecho en mis dos años. Yo tengo contrato hasta fin de año y lo que más quiero en este momento es sacar la serie con estos jugadores y con la gente que nos apoya. Enfrente tenemos a Panamá que nos han ganado, la estadística sirve para algo y somos conscientes de eso. Lo más importante no pasa por Claudio Vivas.

—¿Cómo ganarle a Panamá?

El resultado de mañana es importante, pero vuelvo a repetir, la serie finaliza el día lunes, cómo ganarle, bueno... Estamos trabajando, tenemos un plan y queremos llevarlo adelante. Respetamos la idiosincrasia del fútbol tico que el técnico le viene dando a los jugadores. Nuestros jugadores, los 26 convocados, están a disposición y tengo que dejar tres futbolistas afuera de la banca de suplencia. Hay que estar a tono en el partido, en los detalles, en el balón parado, a favor y en contra, las situaciones de gol. Todo es importante en una final. La final no es solamente mañana, es de dos partidos.

—¿Ven a Panamá superiores?

¿Superiores? No, mirá... Yo quisiera hablar más de mi equipo que del rival, si nos basamos en estadísticas podría ser, sí, desde el 27 de enero del 2021 no le ganamos a Panamá, casi tres años, dos años y ocho meses, pero los equipos son diferentes, lo único igual son las camisetas, los países y nuestro Estadio Nacional que va a estar copado de gente.

—Leonardo Vargas, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, dijo que su trabajo no le convencía: ¿Cómo toma las críticas viniendo de un federativo?

No... yo en realidad no puedo hacer opinión sobre lo que digan de mí y sobre mi tarea, en este trabajo todos cometemos errores y respeto opiniones de alguien importante como don Leonardo Vargas, que es federativo y presidente de un equipo como Cartaginés. Lo único que yo hago es trabajar, inculcarle a mis compañeros el lugar que nos corresponde que es representar a Costa Rica y tratar de sacar lo mejor de cada una de las selecciones. No hay ningún tipo de confrontamiento ante cualquier opinión que pueda surgir.

—¿Cómo toma que no le hayamos podido ganar a Panamá?

Encuentro la solución a un problema, trato de encontrar soluciones y converso con el cuerpo técnico, tengo a Chope que es un referente, para mí es muy importante. La ansiedad pasa por la formación del equipo, lo que vamos a hacer en la cancha, la estrategia, la táctica fija, uno máquina y va preparando el partido, Lo vivimos con mucha intensidad. Esperamos poder estar a la altura en el Estadio Nacional.

—¿Qué analiza de los delanteros como Manfred Ugalde y Alonso Martínez?

Tenemos muchas variantes y disposición para armar cualquier tipo de ataque, todos llegan en óptimas condiciones para complicarme la vida a mí. Los jugadores entendieron que mañana tenemos 90 minutos, y luego tenemos otros 90. Tenemos jugadores con una amonestación, por eso extendimos la lista para tener a todos entrenando. Todos están a disposición, disfrutamos el momento que tienen Manfred Ugalde y Alonso Martínez, pero también el de muchos. Todos están disponibles.

—¿Jugará con línea de cinco defensores o de cuatro?

No voy a mencionar nada porque tenemos el último entrenamiento en la tarde. Entre hoy y mañana vamos a definir cuál será el equipo y el sistema. Tenemos muchos centrales y son alternativas que podemos desarrollar.

—Ya es su tercera ventana con la Selección y es un tiempo justo para preguntarle: ¿Cuáles son esos rasgos propios que Claudio Vivas quiere darle a La Sele?

Más allá de los rasgos que uno quiere dar y es importante mencionar la característica de los jugadores. Es un equipo joven y tiene un recorrido bastante intenso, no podemos renunciar a la dinámica, agresividad, a la velocidad que el fútbol actual se va llevando, cada parido es diferente, básicamente es la identidad de nuestro fútbol, nuestros jugadores son técnicos con diferentes biotipos. Yo no me puedo alejar de la historia y coincido en mi metodología y forma de ver el juego.

—De estas listas de convocados tiene muchas alternativas, ¿Cuánto cuesta armar el 11?

El 11 no lo puedo dar porque no lo tengo, solo ataja Patrick Sequeira, pero más allá de eso, las alternativas son primero, el diseño y sistema de juego, y, segundo, las variantes. Hemos perdido dos baluartes importantes en la lateral derecha como Haxzel Quirós y Gerald Taylor, pero tenemos alternativas. Tenemos a Youstin Salinas, tiene muchas condiciones, del lado izquierdo hemos tenido bajas, pero también tenemos alternativas. Tenemos a Randall Leal en esta lista que no ha tenido esa fortuna para una lista final, por ejemplo en la Copa América por una lesión. Estamos contentos de que esté aquí con nosotros. Tenemos muchas alternativas para poder armar un ataque importante.