Presidente de Real España sobre Jeaustin Campos y La Sele: "Sabemos que puede llegar a ser un favorito"

Elías Burbara, presidente del Real España, conversó con Teletica.com sobre Jeaustin Campos, su momento en el equipo y también el deseo que tienen algunos aficionados de ver al técnico con La Sele, una vez que el interinato de Claudio Vivas llegó a su final.

—¿Cómo analiza la temporada de Jeaustin Campos en el Real España?



La verdad muy bien, arrancó bien, se viene la parte decisiva que es la que cuenta, esperemos que termine de ajustar la máquina y tenga bien 'ajustadita' para la liguilla final y buscar el título.

—¿Cuánto ha crecido el club con Jeaustin Campos?



La metodología de él es diferente, está un paso arriba de lo que se ha acostumbrado en el fútbol de Honduras, está marcando la diferencia en resultados y partidos. También se ha visto un levantón de varios jugadores, mejor manejo de camerino, una mejor disposición de todas las partes. El sistema y metodología le resulta cómodo a todo el mundo.

—La Selección de Costa Rica está eliminada del Final Four de Concacaf y hay aficionados que comentan que les gustaría tener a Jeaustin Campos como técnico de Costa Rica: ¿Qué piensa usted de eso?



Hay destinos a los que uno no puede interponerse, la verdad es que si la Selección de Costa Rica viene por Jeaustin ni modo, va a haber que prestárselo un ratito (risas). Estamos concentrados en que continúa, que siga, que avance y se quede aquí muchos torneos. Ojalá se pueda dar y si se interrumpe este proceso que sea por algo mejor para él como es la Selección de Costa Rica.

—Él (Jeaustin) o alguien de la Selección de Costa Rica les ha comentado algo de esto?



No, no hay nada, no hay nada oficial, ni entre dirigentes, ni nada, la comunicación está en cero. Sabemos que es alguien que puede llegar a ser un favorito.

—Ante esto... ¿Cómo se preparan ustedes, hay cláusulas en contrato?

No, a ver... no podemos hablar con especulaciones, cuando sea una realidad, ahí se analiza el tema. No es un tema de contrato, no puedo tener a alguien estando aquí pensando en otro lado. No somos de los que ponen peros o andan haciendo trabas por el bien de las personas.