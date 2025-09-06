Prensa de Nicaragua califica como histórico el empate ante Costa Rica

En Nicaragua celebran por todo lo alto el punto conseguido en casa contra Costa Rica, en el inicio de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

“¡Puntazo mundialista! Nicaragua empata ante Costa Rica jugando en inferioridad numérica”, tituló La Prensa.

“Un resultado histórico para el conjunto Azul y Blanco, que había sido dominado claramente por los ticos, los amplios favoritos en este duelo”, añadió el medio.

El periodista Nectalí Mora Zeledón, referente de la prensa deportiva nicaragüense, también destacó lo hecho por la oncena pinolera.

Por su parte, Canal 6 publicó en sus redes sociales:

“Nuestros guerreros dieron todo en la cancha, hoy hemos hecho historia”.

Así fue el histórico Gol de nuestra Selección Nacional 🇳🇮🇳🇮 Byron Bonilla ⚽️haciendose grande 😍#Nicaragua #FIFAWorldCup #Concacaf pic.twitter.com/TVpqXBxZgG — Canal 6 Nicaragua (@Canal6Nicaragua) September 6, 2025

El siguiente partido para la oncena nica será ante Honduras, mientras que los ticos recibirán a Haití en su segundo compromiso eliminatorio.