Prensa de Nicaragua califica como histórico el empate ante Costa Rica

Pinoleros y ticos terminaron 1-1 en el juego eliminatorio de este viernes.
En Nicaragua celebran por todo lo alto el punto conseguido en casa contra Costa Rica, en el inicio de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.
“¡Puntazo mundialista! Nicaragua empata ante Costa Rica jugando en inferioridad numérica”, tituló La Prensa.
“Un resultado histórico para el conjunto Azul y Blanco, que había sido dominado claramente por los ticos, los amplios favoritos en este duelo”, añadió el medio.
El periodista Nectalí Mora Zeledón, referente de la prensa deportiva nicaragüense, también destacó lo hecho por la oncena pinolera.
Por su parte, Canal 6 publicó en sus redes sociales:
“Nuestros guerreros dieron todo en la cancha, hoy hemos hecho historia”.
Así fue el histórico Gol de nuestra Selección Nacional 🇳🇮🇳🇮 Byron Bonilla ⚽️haciendose grande 😍#Nicaragua #FIFAWorldCup #Concacaf pic.twitter.com/TVpqXBxZgG— Canal 6 Nicaragua (@Canal6Nicaragua) September 6, 2025
El siguiente partido para la oncena nica será ante Honduras, mientras que los ticos recibirán a Haití en su segundo compromiso eliminatorio.
Miguel Herrera: “No nos entregamos de la manera que tuvimos que entregarnos”
Miguel Herrera confirmó lo que muchos vieron en el terreno de juego tras el empate de la Tricolor ante Nicaragua en Managua:
“No nos entregamos de la manera que tuvimos que entregarnos”.
El técnico nacional fue claro en que lo mostrado por la Selección Nacional ante los pinoleros deja mucho que desear.
“Dejamos de hacer el trabajo y dejamos al rival ir creciendo. Empatamos un partido que tuvimos que manejar mejor”, aceptó el timonel.
Francisco Calvo: “Lo positivo es que se saca un punto valioso”
Tras un empate 1-1 sin brillo ante Nicaragua, los seleccionados nacionales hicieron su valoración tras el primer partido en la fase final de la eliminatoria de Concacaf.
Los dos primeros en dar la cara tras empatar ante la selección 133 del ranking FIFA, fueron Francisco Calvo y Alonso Martínez.
Eliminatoria Concacaf: todas las selecciones igualadas en el grupo de La Sele
Costa Rica empató 1-1 en Nicaragua en el primer partido de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf. Aunque el marcador no es catastrófico, sí es preocupante, porque los cuatro combinados están igualados en puntos.
Por su parte, Haití y Honduras empataron sin goles este viernes.
La Tricolor salió al terreno de juego del Estadio Nacional en Managua sabiendo lo que había sucedido horas antes, pero no supo aprovecharlo para dejar claro que, en el papel, son el equipo a vencer.
Es más, tampoco aprovecharon que los pinoleros jugaron con 10 hombres.
Hombre a hombre: Así jugaron los ticos en el empate ante Nicaragua
El empate 1-1 en Nicaragua deja en claro que la Selección Nacional debe mejorar para buscar su boleto al Mundial 2026.
Repasamos la actuación de los ticos:
- Keylor Navas: Nada pudo hacer para evitar el gol de Byron Bonilla desde los once pasos.
- Juan Pablo Vargas: Cerró mal en la jugada que terminó en el penal de Nicaragua.
- Alexis Gamboa: Seguro en defensa, impuso su fortaleza y llegó bien a cabecear para el gol patrio.
- Francisco Calvo: Noche sin sobresaltos; bien ubicado y sólido en el mano a mano, pero tuvo varias desatenciones.
- Joseph Mora: Partido discreto; cumplió en defensa, pero aportó poco en ataque.
- Carlos Mora: Por la derecha, especialmente en la primera parte, fue desequilibrante y quebró la línea pinolera. Cometió la falta que derivó en el empate.
- Orlando Galo: El contención cumplió su papel; cortó ataques rivales y dio salida limpia al equipo cuando tuvo el balón.
- Brandon Aguilera: Jugó 45 minutos y no aportó en ofensiva. De los más flojos.
- Jossimar Alcócer: Se vio mejor en la primera parte, donde fue punzante, pero luego desapareció.
- Alonso Martínez: Con su velocidad fue un dolor de cabeza para la zaga contraria, aunque tuvo pocas opciones.
- Manfred Ugalde: El mejor tico en cancha; su labor fue determinante.
- Alejandro Bran: Ingresó de cambio y asistió en el gol.
- Anthony Contreras: Tras entrar en la segunda parte, no pesó.
- Kenneth Myrie: No aportó mucho en su tiempo en cancha.
- Ariel Lassiter: Otro cambio que no funcionó para Herrera.
La Sele decepciona al cosechar una igualdad sin brillo ante Nicaragua
Ya no es solo a nivel de equipos. La crisis tica en Centroamérica ya tomó posesión de la Selección Nacional que firmó otra amarga noche en Nicaragua.
La Tricolor volvió a defraudar y cosechó un empate 1-1 ante Nicaragua con un hombre más y que complica el camino hacia el Mundial 2026.
Ticos tuvieron problemas para ingresar al estadio previo al juego entre Nicaragua y Costa Rica
Un grupo grande aficionados ticos tuvo problemas para ingresar al Estadio Nacional en Managua de cara al partido eliminatorio entre Nicaragua y Costa Rica.
Si bien es cierto que la federación pinolera solo entregó 250 entradas a la Fedefútbol, tal y como lo explicó Osael Maroto, cientos de costarricenses viajaron al vecino país del norte.