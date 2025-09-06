Miguel Herrera: “No nos entregamos de la manera que tuvimos que entregarnos”

Lo más destacado
La Selección Nacional empató 1-1 contra Nicaragua en Managua.
Miguel Herrera confirmó lo que muchos vieron en el terreno de juego tras el empate de la Tricolor ante Nicaragua en Managua:
“No nos entregamos de la manera que tuvimos que entregarnos”.
El técnico nacional fue claro en que lo mostrado por la Selección Nacional ante los pinoleros deja mucho que desear.
“Dejamos de hacer el trabajo y dejamos al rival ir creciendo. Empatamos un partido que tuvimos que manejar mejor”, aceptó el timonel.
Los ticos se habían puesto arriba en el marcador con gol de Alexis Gamboa, mientras que los nicaragüenses jugaban con 10 hombres cuando empezaron a encerrar a la Tricolor.
“No nos entregamos de la manera que tuvimos que entregarnos, no tuvimos más actitud para tener la pelota y ellos redoblaron esfuerzos y se encontraron con una equivocación”, indicó el mexicano.
Para Herrera, si bien el marcador no era el esperado, tampoco lo consideró catastrófico.
“El resultado es malo, porque veníamos por un triunfo, pero el punto no está tan malo de visitante”, explicó.
Con este panorama, en el que los cuatro equipos del grupo (también conformado por Haití y Honduras) están igualados, el partido de este martes en La Sabana ante los haitianos se vuelve clave para soñar con la clasificación directa al Mundial 2026.
“Vamos a trabajar para rescatar puntos en casa, que son los que no podemos perder”, concluyó.
Francisco Calvo: “Lo positivo es que se saca un punto valioso”
Tras un empate 1-1 sin brillo ante Nicaragua, los seleccionados nacionales hicieron su valoración tras el primer partido en la fase final de la eliminatoria de Concacaf.
Los dos primeros en dar la cara tras empatar ante la selección 133 del ranking FIFA, fueron Francisco Calvo y Alonso Martínez.
Eliminatoria Concacaf: todas las selecciones igualadas en el grupo de La Sele
Costa Rica empató 1-1 en Nicaragua en el primer partido de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf. Aunque el marcador no es catastrófico, sí es preocupante, porque los cuatro combinados están igualados en puntos.
Por su parte, Haití y Honduras empataron sin goles este viernes.
La Tricolor salió al terreno de juego del Estadio Nacional en Managua sabiendo lo que había sucedido horas antes, pero no supo aprovecharlo para dejar claro que, en el papel, son el equipo a vencer.
Es más, tampoco aprovecharon que los pinoleros jugaron con 10 hombres.
Hombre a hombre: Así jugaron los ticos en el empate ante Nicaragua
El empate 1-1 en Nicaragua deja en claro que la Selección Nacional debe mejorar para buscar su boleto al Mundial 2026.
Repasamos la actuación de los ticos:
- Keylor Navas: Nada pudo hacer para evitar el gol de Byron Bonilla desde los once pasos.
- Juan Pablo Vargas: Cerró mal en la jugada que terminó en el penal de Nicaragua.
- Alexis Gamboa: Seguro en defensa, impuso su fortaleza y llegó bien a cabecear para el gol patrio.
- Francisco Calvo: Noche sin sobresaltos; bien ubicado y sólido en el mano a mano, pero tuvo varias desatenciones.
- Joseph Mora: Partido discreto; cumplió en defensa, pero aportó poco en ataque.
- Carlos Mora: Por la derecha, especialmente en la primera parte, fue desequilibrante y quebró la línea pinolera. Cometió la falta que derivó en el empate.
- Orlando Galo: El contención cumplió su papel; cortó ataques rivales y dio salida limpia al equipo cuando tuvo el balón.
- Brandon Aguilera: Jugó 45 minutos y no aportó en ofensiva. De los más flojos.
- Jossimar Alcócer: Se vio mejor en la primera parte, donde fue punzante, pero luego desapareció.
- Alonso Martínez: Con su velocidad fue un dolor de cabeza para la zaga contraria, aunque tuvo pocas opciones.
- Manfred Ugalde: El mejor tico en cancha; su labor fue determinante.
- Alejandro Bran: Ingresó de cambio y asistió en el gol.
- Anthony Contreras: Tras entrar en la segunda parte, no pesó.
- Kenneth Myrie: No aportó mucho en su tiempo en cancha.
- Ariel Lassiter: Otro cambio que no funcionó para Herrera.
La Sele decepciona al cosechar una igualdad sin brillo ante Nicaragua
Ya no es solo a nivel de equipos. La crisis tica en Centroamérica ya tomó posesión de la Selección Nacional que firmó otra amarga noche en Nicaragua.
La Tricolor volvió a defraudar y cosechó un empate 1-1 ante Nicaragua con un hombre más y que complica el camino hacia el Mundial 2026.
Honduras incapaz de ganar a Haití en su debut en fase final de eliminatorias de Concacaf
Honduras sólo pudo empatar 0-0 con Haití este viernes en su debut en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, en un duelo en el que los catrachos estuvieron espesos en ataque.
El partido, disputado en la ciudad de Willemstad (Curazao) por la crisis que vive Haití, estuvo lleno de imprecisiones de parte de ambos equipos, incapaces de crear peligro con cierto criterio.
Ticos tuvieron problemas para ingresar al estadio previo al juego entre Nicaragua y Costa Rica
Un grupo grande aficionados ticos tuvo problemas para ingresar al Estadio Nacional en Managua de cara al partido eliminatorio entre Nicaragua y Costa Rica.
Si bien es cierto que la federación pinolera solo entregó 250 entradas a la Fedefútbol, tal y como lo explicó Osael Maroto, cientos de costarricenses viajaron al vecino país del norte.