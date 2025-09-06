Miguel Herrera: “No nos entregamos de la manera que tuvimos que entregarnos”

Miguel Herrera confirmó lo que muchos vieron en el terreno de juego tras el empate de la Tricolor ante Nicaragua en Managua:

“No nos entregamos de la manera que tuvimos que entregarnos”.

El técnico nacional fue claro en que lo mostrado por la Selección Nacional ante los pinoleros deja mucho que desear.

“Dejamos de hacer el trabajo y dejamos al rival ir creciendo. Empatamos un partido que tuvimos que manejar mejor”, aceptó el timonel.

Los ticos se habían puesto arriba en el marcador con gol de Alexis Gamboa, mientras que los nicaragüenses jugaban con 10 hombres cuando empezaron a encerrar a la Tricolor.

“No nos entregamos de la manera que tuvimos que entregarnos, no tuvimos más actitud para tener la pelota y ellos redoblaron esfuerzos y se encontraron con una equivocación”, indicó el mexicano.

Para Herrera, si bien el marcador no era el esperado, tampoco lo consideró catastrófico.

“El resultado es malo, porque veníamos por un triunfo, pero el punto no está tan malo de visitante”, explicó.

Con este panorama, en el que los cuatro equipos del grupo (también conformado por Haití y Honduras) están igualados, el partido de este martes en La Sabana ante los haitianos se vuelve clave para soñar con la clasificación directa al Mundial 2026.

“Vamos a trabajar para rescatar puntos en casa, que son los que no podemos perder”, concluyó.