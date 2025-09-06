La Sele decepciona al cosechar una igualdad sin brillo ante Nicaragua

Ya no es solo a nivel de equipos. La crisis tica en Centroamérica ya tomó posesión de la Selección Nacional que firmó otra amarga noche en Nicaragua.

La Tricolor volvió a defraudar y cosechó un empate 1-1 ante Nicaragua con un hombre más y que complica el camino hacia el Mundial 2026.

Se sabía que no sería fácil, pero lo cierto es que por su condición histórica, el favorito en la cancha era Costa Rica.

Pero dentro del césped sintético del Estadio Nacional nica, aquello quedó de lado y el partido mostró un duelo digno de eliminatoria, más allá del duelo David contra Goliat que todos terminaron

Aun así, la voz cantante la llevó la Tricolor gracias a un gran momento que viven Alonso Martínez y Manfred Ugalde que forman una dupla ofensiva bien trabajada.

Lástima que justo detrás de ellos desentonara Brandon Aguilera, a quien, por más oportunidades, sigue sin acomodarse en el engranaje al punto de abandonar al medio tiempo.

Historia aparte para el público nicargüense que vivió una verdadera fiesta con su selección y le puso emoción cada vez que lograban tocar la pelota.

De ahí que más de uno celebrara a lo grande el cobro de tiro libre de Junior Arteaga que pasó silbando el arco de Keylor Navas antes del primer tiempo, eso sí, antes Alonso Martínez casi abre la lata en un mano a mano.

Pero el partido tuvo un capítulo lleno de polémica.

Al 47, se quiso revisar un posible penal de Alexis Gamboa sobre Jacob Montes, que tras echar para atrás el video el réferi mexicano Marco Antonio Ortiz decidió terminar expulsado a Coronel por una tremenda entrada sobre Martínez al 54’.

La expulsión mermó a los nicaragüenses que al 60 vieron como Gamboa se levantó entre los defensores para marcar de cabeza el 0-1 luego de un cobro de esquina de Alejandro Bran.

La alegría pinolera regresó pronto cuando el propio árbitro pitó un penal de Carlos Mora sobre Ariel Arauz que desató la locura tras revisión en el VAR.

Byron Bonilla se encargó de transformarlo desde el manchón blanco a nueve minutos para el final que volvió a sonrojar a La Sele.

Costa Rica complica así su camino eliminatorio, aunque tal vez el resultado no es tan desastroso, pues, los otros dos rivales del grupo como lo es Honduras y Haití también igualaron, pero lo cierto es que cada punto perdido puede llegar a pesar mucho al final de una eliminatoria tan corta y que solo da un boleto directo al Mundial.

Ahora vendrá el próximo martes Haití con un frío ambiente, con una Sele que no encanta a nadie, pero que llegará obligada a ganar para no pensar en otro repechaje mundialista.