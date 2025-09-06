Ticos tuvieron problemas para ingresar al estadio previo al juego entre Nicaragua y Costa Rica

Un grupo grande aficionados ticos tuvo problemas para ingresar al Estadio Nacional en Managua de cara al partido eliminatorio entre Nicaragua y Costa Rica.

Si bien es cierto que la federación pinolera solo entregó 250 entradas a la Fedefútbol, tal y como lo explicó Osael Maroto, cientos de costarricenses viajaron al vecino país del norte.

En videos subidos por aficionados desde las afueras del recinto deportivo, fue posible constatar lo vivido por los nacionales.





En horas de la tarde, cerca de 400 seguidores de la Tricolor denunciaron que estuvieron retenidos varias horas en la frontera con Nicaragua, lo que complicó su ruta hacia Managua, sede del encuentro eliminatorio de La Sele (ver video adjunto).

Según reportes recibidos en Teletica.com, se trataba de 12 autobuses completos que, pese a realizar sus trámites migratorios respectivos, no podían avanzar en su camino.

Las razones que les dieron fueron que no se garantizaba su seguridad hacia la capital nicaragüense debido a la falta de escoltas suficientes.