Eliminatoria Concacaf: todas las selecciones igualadas en el grupo de La Sele

Costa Rica empató 1-1 en Nicaragua en el primer partido de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf. Aunque el marcador no es catastrófico, sí es preocupante, porque los cuatro combinados están igualados en puntos.

Por su parte, Haití y Honduras empataron sin goles este viernes.

La Tricolor salió al terreno de juego del Estadio Nacional en Managua sabiendo lo que había sucedido horas antes, pero no supo aprovecharlo para dejar claro que, en el papel, son el equipo a vencer.

Es más, tampoco aprovecharon que los pinoleros jugaron con 10 hombres.

En una eliminatoria tan reñida, donde es necesario finalizar en el primer lugar para obtener el boleto automático al Mundial 2026, el siguiente juego para los de Miguel Herrera es vital.

La Tricolor recibirá este martes, a las 8:00 p. m., a Haití en La Sabana, y solo vale el triunfo si quieren soñar con la clasificación directa al Mundial.