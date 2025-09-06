Francisco Calvo: “Lo positivo es que se saca un punto valioso”

Tras un empate 1-1 sin brillo ante Nicaragua, los seleccionados nacionales hicieron su valoración tras el primer partido en la fase final de la eliminatoria de Concacaf.

Los dos primeros en dar la cara tras empatar ante la selección 133 del ranking FIFA, fueron Francisco Calvo y Alonso Martínez.

Calvo catalogó el partido de “difícil” y digno de la eliminatoria, y ante un rival que ha evolucionado mucho en su fútbol, pese a terminar con un hombre de más.

“Creo que la gente no entiende que Nicaragua ha crecido, tenemos que olvidarnos de esa diferencia. El nivel se ha acortado en todo el mundo, lo vemos en Europa y en el resto del mundo.

“Algo positivo es que se saca un punto que es valioso. La eliminatoria es así, tenemos que puntuar en casa, nos toca Haití y tenemos que pensar en ganar”, mencionó uno de los capitanes de la Tricolor.

Calvo aseguró que el error de La Sele pasó en desordenarse tras el gol de Alexis Gamboa.

“Sabíamos que sería difícil, metimos el gol, creo que nos desordenamos un poco y pasamos factura con el penal. El primer tiempo no estuvimos mal y después del penal nos desordenamos mucho”, aseveró.

Otro de los jugadores que hablaron fue Alonso Martínez, quien aseveró que ahora no hay otro camino más que triunfar ante Haití el próximo martes.

“Sabíamos que sería difícil esta eliminatoria, son partidos difíciles, pero ninguna excusa, venimos a ganar y ahora el siguiente partido en casa tenemos que triunfar a como dé lugar”, explicó.

​Martínez explicó que el equipo se mostró muy dolido por conseguir el empate.

“Por supuesto que nos duelo empatar acá, pero no podemos dejar más puntos en el camino”.

Costa Rica recibirá a Haití el próximo martes en el Estadio Nacional a partir de las 8 p. m.