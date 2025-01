Piojo Herrera sobre su debut con La Sele: "El equipo sabe la idea que tengo"

La era del técnico mexicano Miguel El Piojo Herrera al frente de la Selección Nacional inicia este miércoles a las 6 p. m., en un amistoso internacional ante Estados Unidos.



El juego será en el Inter & Co Stadium, ubicado en Orlando.



Herrera conversó este martes con los medios de comunicación sobre estos temas:

Alineación y capitán: Todavía no estamos al 100 con la alineación, los muchachos han estado al 100 trabajando. Lo del capitán todavía no lo decido. Estamos por decidir eso. Esperamos después del entrenamiento de hoy decidirlo. Me gusta darlo desde antes, pero no lo tengo.



Qué Sele vamos a ver: La verdad el equipo sabe la idea que tengo. Paulo armó la lista, porque nosotros no estamos tan empapados, pero estos días hemos trabajo con la idea. Ya con los de afuera veremos de qué forma nos vamos a ir acoplando. Esperemos que mañana el equipo refleje lo que hemos trabajo en estos días.



El reto: Desde que asumió el rol, dije de una vez que este partido importa, porque es una selección calificada al Mundial, de las únicas tres que están clasificadas, será local, será un buen parámetro. Las dos selecciones no está con los jugadores que normalmente viene participando, pero nos va a servir, se abrió una oportunidad para pelear un puesto para las otras listas que armamos.



Cómo ha visto los jugadores ticos: Muy entregado, muy dispuesto, mucho orden táctico, mucha disciplina. Veremos cómo vamos metiéndole esa idea, pero de entrada hay mucha disposición. Una actitud de 100 puntos.



Importancia del resultado: cuidar la reputación de equipo siempre será prioridad, es una selección importante de esta área de Concacaf. Es una lista que armó Paulo, que es parte del cuerpo técnico y conoce más. Pero en estos días, estamos cada día más empatados con los chicos. Sabemos que será un partido difícil, que ellos tienen más tiempo trabajando, pero no lo podíamos rechazar.



¿Tiene dudas en alguna zona?: Dudas ninguna, el equipo está bien. Entendiendo la parte de cómo veía jugando, y vamos a trabajar para que sea lo ofensivo que yo quiero, pero también que se siga manteniendo bien defensivamente, hay que buscar ese equilibrio que todo equipo tiene, que se vea sólido con el manejo de pelota.



El sistema: Hemos trabajo en dos sistemas, en el 5-3-2 y en el 4-2-3-1, con el que veamos mejor en día, con el parado del equipo, la salida del equipo y la solidez defensivo es la que utilizaremos.



Estados Unidos como rival: Vamos a enfrentar una gran selección, ya clasificada, el técnico de enfrente tiene mucho tiempo para hacer experimentos y nosotros no tenemos mucho tiempo, tenemos compromisos en puerta, la Copa Oro y luego la clasificación al Mundial.