La Sele dominó las estadísticas, pero se quedó corta en entrega

El marcador final de 1-1 entre Nicaragua, que terminó jugando con 10 hombres, y Costa Rica, refleja más que lo que muestran las estadísticas.

Los números son claros: el dominio fue de la Tricolor, pero la felicidad se quedó en el camerino pinolero.

De acuerdo con los datos de Concacaf, Costa Rica fue superior en casi todos los rubros:

Posesión: 59.2%

Duelos individuales ganados: 53.9%

Saques de esquina: 6 a 4

Remates: 11 contra 7

Remates al marco: 2 por bando

Pases: 361 contra 243

Precisión en servicios: 81% frente a 73%

Aun así, algo faltó.

Nicaragua estuvo abajo en el marcador, jugó con 10 futbolistas y terminó celebrando lo que su prensa catalogó como un resultado histórico.

El técnico de La Sele, Miguel Herrera, fue claro en lo que falló su equipo:

“No nos entregamos de la manera que tuvimos que entregarnos, no tuvimos más actitud para tener la pelota y ellos redoblaron esfuerzos y se encontraron con una equivocación”, sentenció.

No es tema menor para un equipo que debe finalizar primero en el grupo para clasificar de manera directa al Mundial 2026.