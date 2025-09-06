Jornada complicada para los aficionados de La Sele en Nicaragua

Más allá del empate, con sabor a derrota, conseguido por la Selección Nacional este viernes en Nicaragua, la jornada fue complicada para los ticos que viajaron a Managua a ver el encuentro que finalizó 1-1.

Todo empezó en horas de la tarde, mucho antes del pitazo inicial.

Cerca de 400 costarricenses denunciaron que estuvieron retenidos varias horas en la frontera con Nicaragua, lo que les complicó su ruta hacia Managua, sede del partido eliminatorio de La Sele.

Según reportes que llegaron a Teletica.com, se trataba de 12 autobuses completos que, pese a realizar sus trámites migratorios respectivos, no los dejaban avanzar en su camino.

Las razones que les dieron fueron que no se garantizaba su seguridad hacia la capital nicaragüense, debido a que no había suficientes escoltas.

Ya en las afueras del Estadio Nacional, el ingreso para la fanaticada tricolor se vio entorpecido y el proceso fue lento, con largas filas.

Una vez que el partido arrancó, Teletica Deportes Radio confirmó que cientos de compatriotas no pudieron entrar, aun teniendo entradas.

Entre 700 y 800 ticos con entrada en mano no pueden ingresar al estadio para el juego de #LaSele

Situación es complicada, ya que el estadio está completamente lleno. pic.twitter.com/Ejyv02I6p3 — Christian Sandoval (@c_sandovalp) September 6, 2025

Durante la transmisión del partido, Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, aseguró que la contraparte pinolera solo dio 250 entradas y se informó que se iba a presentar ante Concacaf una queja por lo acontecido.

A esto hay que sumar que el equipo nacional empató tras ir ganando y con un hombre de más en el terreno de juego.

Aficionados ticos en Nicaragua.