La hazaña de 2014 murió en la eliminatoria hacia el Mundial 2026

El 0-0 ante Honduras dejó a Costa Rica sin Mundial y selló el final de la generación que brilló en Brasil 2014: Keylor Navas, Celso Borges y Joel Campbell.
El martes pasado, el 0-0 de la Selección Nacional entre Costa Rica y Honduras significó el fin del sueño que fue Brasil 2014 para el fútbol nacional.
Tres nombres unen aquellos puntos altos con la cima en la que hoy está el combinado tico.
Keylor Navas, Celso Borges y Joel Campbell pasaron de festejar en Sudamérica a salir abucheados del Estadio Nacional tras perder la oportunidad de jugar en la Copa del Mundo 2026.
Luego de aquel mágico paseo por Brasil, en el que la semifinal estuvo a un paso de distancia, todo parecía indicar que la Tricolor iba a ser un equipo de peso por muchos años.
Un grupo de veteranos y jóvenes valores, quienes se iban a convertir en la cara del grupo, regresó y nadie dudó que en cuatro años se iba a repetir la historia.
El camino hacia Rusia 2018 vio a los ticos dejarse el segundo lugar en la hexagonal final.
En la competencia fuimos cuartos, luego de caer con Serbia y Brasil, y empatar con Suiza.
Los primeros nublados aparecieron tras el torneo, Óscar Ramírez perdió su puesto como primera acción hacia Catar 2022.
Sellar el boleto no fue fácil. Canadá, Estados Unidos y México lo hicieron, mientras que La Sele se jugó el todo por el todo en repechaje.
Disputado en Catar y ante Nueva Zelanda, el 1-0 fue suficiente para regresar a la Copa del Mundo.
Un escandaloso 7-0 ante España, un engañoso triunfo por la mínima ante Japón y una merecida derrota de 4-2 ante Alemania fue suficiente para despedir otra participación que terminó tras tres partidos.
De regreso a Costa Rica se habló del recambio generacional. Nombres vinieron y se fueron del banquillo, y fue Miguel Herrera quien enfrentó la fase final de la eliminatoria.
Una pesadilla que tuvo su último capítulo ante Honduras este martes. Keylor en el marco, Joel en banca y entrando de cambio, Celso sin sumar minutos. Los que una vez fueron recibidos como ídolos se despiden con la cabeza baja y ante los silbidos de una afición que sabe que aquel sueño quedó en el pasado.
Jeaustin Campos sobre La Sele: "Es el momento para tomar acciones"
El entrenador Jeaustin Campos dirige al Real España de Honduras y ha estado en la palestra por posibles opciones para dirigir a la Selección de Costa Rica y a la catracha.
Óscar Ramírez sobre La Sele: "Cuando tocamos fondo, nos ponemos más serios"
El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, brindó conferencia de prensa este miércoles previo al juego de este jueves a las 8 p. m. ante Cartaginés en el estadio Morera Soto.
Como es inevitable, al Macho se le consultó por la eliminación de Costa Rica y su obtención del boleto al Mundial.
Estas fueron las respuestas de Ramírez sobre Selección Nacional:
Comienzan las repercusiones: La Sele cae en el nuevo ranking FIFA
Ya comienzan a darse las primeras secuelas tras la eliminación de la Selección Nacional del Mundial 2026.
El hecho de clasificar las mejores 48 selecciones del mundo y Costa Rica quedar afuera, hará que inevitablemente la Tricolor caiga en el ranking mundial de la FIFA.
Keylor Navas apareció en redes: "No queda otra que asumir los errores y aprender"
El portero Keylor Navas fue uno de los jugadores que no dieron declaraciones ni en la previa del juego ante Honduras ni en la zona mixta tras la no obtención del boleto a la Copa del Mundo.
Navas utilizó sus redes sociales para brindar un comentario acerca del duro momento para la Tricolor.
"Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final…", comentó Navas colgado de una fotografía del juego de anoche.
En la cancha Navas fue uno de los mejores jugadores, pues mantuvo el cero en el arco y tuvo un par de buenas intervenciones, ya que la H llegó poco, pero siempre respondió.
Desde su regreso a La Sele, Navas asumió la capitanía del grupo.
Fracaso de La Sele: los fallos que marcaron el camino hacia la eliminación
El camino al Mundial 2026 parecía simple. Canadá, Estados Unidos y México estaban clasificados. En un grupo con Haití y Nicaragua, se calculaba que Honduras iba a ser el rival a vencer. Luego hubo que jugar los partidos y todo el cálculo inicial explotó en la cara del fútbol costarricense.
Este miércoles, la Tricolor sabe que el Mundial se verá por televisión y que el calendario de medio año estará abierto.
Leonardo Vargas tenía razón: "Hay un cierto relajamiento en la dirigencia de la Federación"
Desde el 28 de octubre, el federativo y presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, lo advirtió: "Creo que hay un cierto relajamiento en la dirigencia de la Federación acerca de ese partido, en Haití".
Esa declaración Vargas la brindó en el programa Tigo Sports Radio y este miércoles resuena con fuerza, pues fue el único miembro del Comité Ejecutivo de la Federación que públicamente mostró autocrítica en un proceso que fue terrible.
"Creo que hemos sido muy suaves en cómo estamos llevando ese partido y la importancia que tiene. Pero vos sí, si decís algo al respecto, terminás cayendo mal o no sintiendo el apoyo de los demás compañeros, ves como que todos están en una línea", aseguró Vargas en ese espacio.