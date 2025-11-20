Jeaustin Campos sobre La Sele: "Es el momento para tomar acciones"

El entrenador Jeaustin Campos dirige al Real España de Honduras y ha estado en la palestra por posibles opciones para dirigir a la Selección de Costa Rica y a la catracha.

Un día después del duro golpe tras la no obtención de la clasificación a la Copa del Mundo, Jeaustin conversó con Teletica.com sobre la Tricolor.

—¿A qué se debe el duro golpe de no ir al Mundial?

Es multifactorial, existen diversas situaciones y aristas; no se trata de un solo tema. Siento la necesidad de revisar estructuras, formato de campeonatos, además del proceso de formación de futbolistas en selecciones menores y divisiones inferiores de los clubes. Son múltiples aspectos olvidados durante años y ahora no alcanzó el esfuerzo. Numerosos elementos inciden en una planificación sólida, proyección eficiente, metas claras y personal capacitado para ejecutarlas junto con administrativos, especialistas del fútbol, jugadores, entre otros.

—El técnico de la Mayor Masculina y la entrenadora de la Mayor Femenina son extranjeros: ¿No creen en la Federación en el entrenador costarricense?

Sobre entrenadores, considero capacidades por encima de nacionalidades. Siento que en selecciones, al no existir un plantel disponible para trabajo diario, resulta vital conocer el medio, futbolistas, experiencia dentro del campeonato nacional y percepciones sobre una amplia cantidad de jugadores, además de la historia del país.

Si existe un entrenador no costarricense con dominio profundo del entorno, no observo una decisión tan tajante sobre nacionalidad. No soy la persona indicada para definir nacionalidades; para eso está el comité ejecutivo y responsables dentro de la Federación. Debe existir un dominio amplio de la realidad del fútbol costarricense.

—¿Qué piensa de cómo se marchan de la Selección los jugadores Keylor Navas, Celso Borges y Kendall Waston?

La salida de Keylor, Celso y Kendall resulta muy dolorosa. Estuve involucrado con ellos durante los primeros pasos en el profesionalismo y causa pena ver el final de sus ciclos en selección de esta forma.

Nada opaca la labor realizada por ellos y muchos otros durante mundiales y eliminatorias. Considero inmenso su legado dentro de la historia, por ser futbolistas y seres humanos extraordinarios. Se entregaron siempre con honestidad. Los conozco desde el vestuario. Insistí: resulta lamentable ver un cierre así, aunque su aporte dejó una huella valiosa dentro del fútbol costarricense en tiempos recientes.

—¿Qué futuro le puede esperar al fútbol tico sin este Mundial?

Llegó el momento de actuar. El luto existe; la ausencia en el Mundial pesa, aun así, el balón continúa su recorrido. No podemos perder tiempo. Se requiere un análisis profundo, además de autocrítica desde todos los sectores, para realizar una autoevaluación y asumir decisiones.

Urge modificar diversos aspectos; si repetimos acciones, dentro de cuatro años los resultados serán idénticos. Soy optimista y, como decía un filósofo griego: "Que malo es sufrir, pero qué dicha haber sufrido". Ahora estamos en "qué malo es sufrir", aunque dentro de dos o tres años deseamos observar un cambio metodológico y filosófico, para decir “qué bueno fue haber sufrido” debido a un giro radical en la visión del fútbol.

—¿Puede Jeaustin Campos dirigir a La Sele?

Hoy formo parte de un club, me siento muy bien, recibo trato cálido, estoy cómodo y el ambiente laboral fluye. Nos ha ido bien; avanzamos en una curva ascendente respecto a logros. Falta un poco, aunque progresamos en nuestro fútbol y en la ruta hacia instancias finales con el Real España. En eso centro mi atención.

Mi compromiso actual es con mi club. Siempre lo he dicho. También me han preguntado por Honduras, y dirigir una selección representa honor y privilegio. Si existe posibilidad, se trata de capacidad; uno siempre se prepara para crecer y aprender. Lo demás no está en mis manos. No tomo decisiones de ese tipo. Aun así, insisto: soy muy feliz acá, tengo trabajo abundante por delante, me siento muy a gusto y debo responder a quienes me han apoyado.