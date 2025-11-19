Keylor Navas apareció en redes: "No queda otra que asumir los errores y aprender"

El portero Keylor Navas fue uno de los jugadores que no dieron declaraciones ni en la previa del juego ante Honduras ni en la zona mixta tras la no obtención del boleto a la Copa del Mundo.

Navas utilizó sus redes sociales para brindar un comentario acerca del duro momento para la Tricolor.

"Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final…", comentó Navas colgado de una fotografía del juego de anoche.



En la cancha Navas fue uno de los mejores jugadores, pues mantuvo el cero en el arco y tuvo un par de buenas intervenciones, ya que la H llegó poco, pero siempre respondió.

Desde su regreso a La Sele, Navas asumió la capitanía del grupo.

Regreso.

El técnico Miguel Herrera fue a Argentina a reunirse con Navas, quien se encontraba jugando para el Newell's Old Boys.

Tras la conversación entre ambos, Keylor volvió a ponerse la camiseta de la Nacional.

Estuvo en los partidos eliminatorias de la fase final ante Nicaragua, Haití y Honduras.