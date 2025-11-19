Leonardo Vargas tenía razón: "Hay un cierto relajamiento en la dirigencia de la Federación"

Desde el 28 de octubre, el federativo y presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, lo advirtió: "Creo que hay un cierto relajamiento en la dirigencia de la Federación acerca de ese partido, en Haití".

Esa declaración Vargas la brindó en el programa Tigo Sports Radio y este miércoles resuena con fuerza, pues fue el único miembro del Comité Ejecutivo de la Federación que públicamente mostró autocrítica en un proceso que fue terrible.

"Creo que hemos sido muy suaves en cómo estamos llevando ese partido y la importancia que tiene. Pero vos sí, si decís algo al respecto, terminás cayendo mal o no sintiendo el apoyo de los demás compañeros, ves como que todos están en una línea", aseguró Vargas en ese espacio.

Incluso, en esa oportunidad, Vargas no se dejó llevar por el reciente resultado contra Nicaragua y tenía clarísimo que el juego en Curazao iba a ser clave.

"Yo lo dije que en la reunión después de que le ganamos a Nicaragua, que cómo se sentían con ese triunfo y vi alegría y yo más bien tenía preocupación o tengo preocupación por lo que vi ese partido en vistas a lo que se viene en Haití", añadió.

Teletica.com buscó a Vargas este miércoles para ampliar lo que había advertido desde octubre, pero prefirió pasar la amarga eliminación hoy y próximamente dará más declaraciones y su versión de la historia del por qué la Selección no pudo lograr el boleto al Mundial 2026.



