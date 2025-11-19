Comienzan las repercusiones: La Sele cae en el nuevo ranking FIFA

Ya comienzan a darse las primeras secuelas tras la eliminación de la Selección Nacional del Mundial 2026.

El hecho de clasificar las mejores 48 selecciones del mundo y Costa Rica quedar afuera, hará que inevitablemente la Tricolor caiga en el ranking mundial de la FIFA.

Este mismo miércoles, el máximo ente del fútbol, presentó una nueva actualización de la clasificación mundial, que mantiene a España en el primer lugar, es decir, la cabeza de serie más fuerte de cara al sorteo mundialista el próximo 5 de diciembre.

La Sele, que verá solo por televisión el sorteo mundialista, cayó cuatro posiciones en el ranking y pasó de ser 45 al puesto 49 y es muy probable que siga descendiendo en los próximos meses.

A nivel de Concacaf, Estados Unidos toma el primer lugar en el puesto 14, seguido de México (15), Canadá (27), Panamá (30) y Costa Rica.

Las clasificadas al Mundial Curazao se mantiene en el puesto 82, mientras que Haití subió cuatro posiciones y ahora es 84. Surinam, que irá al repechaje, ahora se ubica de 123.

Los primeros 10 puestos son:

1.España

2.Argentina

3. Francia

4.Inglaterra

5. Brasil

6. Portugal

7. Países Bajos

8. Bélgica

9. Alemania

10. Croacia