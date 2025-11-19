Óscar Ramírez sobre La Sele: "Cuando tocamos fondo, nos ponemos más serios"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, brindó conferencia de prensa este miércoles previo al juego de este jueves a las 8 p. m. ante Cartaginés en el estadio Morera Soto.

Como es inevitable, al Macho se le consultó por la eliminación de Costa Rica y su obtención del boleto al Mundial.

Estas fueron las respuestas de Ramírez sobre Selección Nacional:

Regreso de jugadores: Es un tema, tal vez en este caso nos toca a nosotros llevar el peso de la convocatoria y saber lidiar con eso. Por lo menos para los muchachos, creo que ellos están identificados con el tema nuestro y sé que tienen esa hambre de beber, de lograr cosas. De lo que he vivido con ellos, creo que son muchachos, sí es difícil en el momento, en el sentido del duelo, pero el fútbol tiene esas cosas que inmediatamente tienes que jugar y ahí vas viviendo el duelo jugando y entonces es más fácil de llevar.

Cómo reincorporar a los futbolistas: De los que he consultado vienen con ganas de jugar. Creo que tienen poca participación, a excepción de Celso y Gamboa, que fue allá que jugaron casi todo el partido, los demás vienen con poco kilometraje, por decirlo así.



Ilusión rota: Lo que te puedo aportar ahí es que como aficionado, si es difícil, es duro. Todos tenemos la ilusión. En este caso, se nos da la negativa, pero muchas veces nos ha pasado y creo que somos parte de esa historia d﻿el 90, antes del 90 pues siempre era una situación parecida. Tuvimos la dicha en ese periodo de volver eso y después también vivir otra vez momentos como estos y entonces uno, lo que he notado, es que después de una cosa como esta, pues vienen cosas mejores, se toca fondo y tenemos eso, cuando tocamos a fondo, ponemos más serios, nos ponemos a trabajar.

Decisiones: Veremos lo que sucede en el ámbito, y ahí no tengo la potestad para decir qué hacer o no qué hacer, porque le tocará a la gente que está ahí en esos puestos y ver qué pasa. Ahí sí, el tema es que el aficionado sí recae un poco en el tema de asistencia y todo.

Análisis: Vuelvo a repetir, creo que es un tema de eficiencia, de comunicación, de tener un análisis más profundo de muchas cosas, para la gente que está arriba, nosotros en este caso, que somos participativos, jugamos, en el caso de nosotros, promoviendo más jóvenes, tratando de tener mejores cosas, tratando de maximizarlas y ver de qué manera podemos tener una responsabilidad muy importante, ahí es el campo que nos corresponde, creo que usted ya ha hablado de todo el asunto, y que tiene que ver con cómo, no sé, la raíz debe de ser profundas.