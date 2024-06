Gustavo Alfaro confirma a Patrick Sequeira y anuncia cambios ante Granada

El técnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, confirmó este sábado que piensa dar continuidad al guardameta Patrick Sequeira este domingo en el segundo juego eliminatorio ante Granada.

El guardameta del UD Ibiza fue titular ante San Cristóbal y Nieves el pasado jueves en el triunfo 4-0 en el Estadio Nacional.

“Me gusta darle continuidad, me parece que Patrick lo está haciendo bien, pero eso no quita que pueda haber cambios”, manifestó en conferencia de prensa.

Además, anunció que realizará variantes en el 11 titular, pensando más que todo en el poco tiempo entre partido y partido.

“Habrá algunos cambios, más que nada porque es un periodo corto entre partido a partido, las condiciones cambian y porque tenemos un día menos de recuperación que ellos, las condiciones de la temperatura pueden influir en su rendimiento, así que el partido lo pensamos de principio a fin buscando repetir lo que hicimos bien para seguir moldeando esas actitudes en la selección que quiero ver”, detalló el estratega.

Muchos de esos cambios serán pensando en factores tácticos y el desgaste normal que traen los jugadores tras el partido del jueves ante San Cristóbal y Nieves y la finalización de los distintos campeonatos.

“Algunos ajustes pueden ser desde el punto de vista táctico, otras me gustaría repetirlas que estuvieron bien y después sopesando algunas situaciones individuales y físicas, que algunos no están para ser titulares, sino de recambio, por fatigas, saturación, etc, entonces ahí vienen con mucha carga por finalizar el campeonato”, aclaró.