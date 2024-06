Granada podría alinear ante La Sele hasta cinco jugadores que juegan en Europa

En su primer partido por la eliminatoria mundialista y antes de enfrentarse a la Selección Nacional, el combinado de Granada puso en cancha cinco jugadores que militan en clubes europeos.



Entre ellos destaca Darius Johnson, del Volendam de la Eredivise, en los Países Bajos.

El atacante de 24 años nació en Londres, Inglaterra, pero defiende los colores granadinos e inició su carrera con el equipo U23 del Chelsea antes de pasar al Volendam para la campaña 2019-2020.

El resto de este grupo, forman parte de equipos en las ligas de ascenso del futbol inglés.

Omar Beckles (Leyton Orient de la League One), Kayden Michael Harrack (Morecambe FC de la League Two), Lucas-Jordan Jeremiah Akins (Mansfield Town de la League Two) y Myles Elliot Zach Hippolyte (Stockport County de la League Two).

En el grupo de Shalrie Joseph también hay tres legionarios más: Saydrel Jude Lewis (AC Port of Spain en Trinidad y Tobago), Jamal Ray Charles, (AC Port of Spain) y Jamie Kabuusu (New England II de la MLS Next Pro en Estados Unidos).

De estos, solo Kabuusu no sumó minutos en el empate 2-2 ante Trinidad y Tobago.