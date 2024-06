Francisco Calvo y Joel Campbell llevan la batuta del liderato en La Sele

Una imagen habla del nuevo liderazgo en la Selección Nacional. El jueves anterior, luego de quedar fuera de lista, el joven Kenneth Vargas fue visto en una conversación privada con Francisco Calvo.



El nuevo capitán de la Tricolor, junto a Joel Campbell son los futbolistas más experimentados en el grupo de Gustavo Alfaro y han asumido este papel.

En el caso del atacante, su paso por La Sele incluye goles en la Copa del Mundo, vivir repechajes y ser uno de los jugadores más mediáticos del combinado patrio.

Calvo, también ha estado en el Mundial y al igual que Campbell, ha sido legionario por muchos años y fue recientemente que se puso la banda de capitán.

Sobre temas que ha tratado con los más jóvenes, Calvo destacó la importancia de salir del país a jugar en el extranjero.

Recientemente, Campbell se refirió a su labor.

“Siempre he sido líder, desde que he estado en la Selección desde los 18 años he tratado de ser líder en la parte que me toca. Yo siempre trato de ayudar a la Selección en lo que más pueda, sea siendo titular o suplente, lo importante es que Costa Rica gane, que Costa Rica esté en los mundiales”, concluyó.