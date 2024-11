Esto dice Claudio Vivas sobre las críticas en su contra por parte de un federativo

El pasado 31 de octubre el presidente del Cartaginés y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Leonardo Vargas, fue contundente con su posición con respecto al trabajo de Claudio Vivas, actual técnico interino de la Selección Nacional y director de selecciones nacionales.

Vargas, quien también es presidente del Cartaginés, indicó en aquella ocasión que no le convencía mucho el trabajo del argentino.

“Es un buen profesional, creo que he visto y creo que los dos años que tiene en la Federación y no me ha convencido su trabajo", indicó.

Ante esta fuerte crítica por parte de un miembro del Comité Ejecutivo, Vivas aclaró lo que opina al respecto tras consulta de Teletica.com.

“No... yo en realidad no puedo hacer opinión sobre lo que digan de mí y sobre mi tarea, en este trabajo todos cometemos errores y respeto opiniones de alguien importante como don Leonardo Vargas, que es federativo y presidente de un equipo como Cartaginés.

“Lo único que yo hago es trabajar, inculcarles a mis compañeros el lugar que nos corresponde que sea representar a Costa Rica y tratar de sacar lo mejor de cada una de las selecciones. No hay ningún tipo de confrontamiento ante cualquier opinión que pueda surgir”, mencionó de forma tajante.

El futuro de Vivas al frente de la Tricolor se decidirá tras la serie ante Panamá que concluirá el próximo lunes.

​Unos días después vendrá una reunión del Comité Ejecutivo donde se decidirá si el argentino sigue al frente o bien si decide traer a otro entrenador.