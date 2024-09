Este es el camino que debe sortear La Sele en esta Liga de Naciones

Ya se juega una nueva Liga de Naciones de la Concacaf con la presencia de las 41 selecciones del área.

La Liga de Naciones de Concacaf se juega en un formato de tres ligas (A, B y C), con los equipos distribuidos en las Ligas según los resultados de la edición anterior (2023/24). Un sistema de ascenso y descenso permite a los equipos ascender de liga para la siguiente edición.

Esta cuarta edición del certamen se disputará en las fechas FIFA del mes de setiembre, octubre y noviembre del 2024, mientras que las semifinales y final (Final Four) serán en marzo del 2025.

Las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA están clasificadas directamente a los cuartos de final (Estados Unidos, México, Canadá y Panamá).

Por su parte, Costa Rica comenzará su ruta con el restante grupo de 12 selecciones (Liga A) que estarán divididas en dos grupos de seis e iniciarán este jueves enfrentando a Guadalupe por el Grupo A en el Estadio Nacional.

La Tricolor comparte el grupo junto a Guatemala, Martinica, Surinam y Guyana y jugará cuatro partidos, dos de visita y dos de local.

El del próximo martes será la primera visita ante los chapines. Luego visitará Surinam y luego recibirá a Guatemala.

Esta primera fase se disputará en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre.

Las mejores dos selecciones de cada grupo avanzarán a los cuartos de final donde se medirán a las selecciones ya clasificadas anteriormente.

Los cuartos de final se jugarán en un formato de ida y vuelta, con el ganador del marcador agregado en cada emparejamiento avanzando a las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025.

Los emparejamientos para los cuartos de final se determinarán de la siguiente manera:

- Canadá vs Mejor primer lugar (1A/1B)

- Panamá vs Siguiente primer lugar (1A/1B)

- Estados Unidos vs Mejor segundo lugar (2A/2B)

- México vs Siguiente segundo lugar (2A/2B)

Cabe resaltar que los equipos que terminen en el quinto y sexto lugar de cada uno de los grupos de la Liga A, descenderán automáticamente a la Liga B.

Estados Unidos ha ganado las tres ediciones anteriores de las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf y es el campeón defensor.