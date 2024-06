¿Es defensivo el técnico de La Sele? Esto responde Gustavo Alfaro

El seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, respondió a quienes lo tratan de defensivo previo al partido ante Colombia este viernes a las 4 p. m.



Esta es la conferencia de prensa que dio Alfaro, antes del juego contra los cafeteros.



—¿Costa Rica debe repetir la postura mostrada ante Brasil, ahora contra Colombia?



A veces uno puede repetir a los jugadores y no se repite el partido. Lo que no puede cambiar es la actitud, la templanza. Este es un plantel joven y lo del otro día ante Brasil fue algo muy importante. Una de las cosas que habíamos hablado con los chicos es la capacidad de aprender a sufrir cuando las cosas no son como uno quiere. Hay que aprender a esperar nuestro momento y transitar por la incomodidad que pueda traer el partido. Si no estamos concentrados a todos los detalles, esto se puede complicar.



—¿Qué opina de la alta temperatura?



La temperatura no es un dato menor. El clima desde afuera se ve adverso. La preparación ha sido fuerte en esta temperatura. Hicimos un gran esfuerzo frente a Brasil. El nivel físico de Costa Rica ante Brasil fue extraordinario. La logística ha estado muy buena. Tratamos de estar el tiempo justo bajo el sol y monitoreamos todo en tiempo real. Hay que cuidar las hidrataciones, los tiempos y los horarios. Ayer llegamos a los entrenamientos y el bus se equivocó 300 metros, y nos volvimos a subir al autobús. Caminar bajo este calor es sofocante. Son datos que no son menores. Dosificar la energía es clave.



—¿En estos 9 partidos, ya tiene definido el estilo de juego de Costa Rica?



Yo estoy construyendo los cimientos de la estructura. Hay cosas que no las cambio donde me toque trabajar. Los entrenadores somos representados por las actitudes de los jugadores en el terreno de juego. Por más adversidad que uno pueda tener. A mí me gusta tratar de competir, quiero que mis jugadores compitan permanentemente porque la presión es un privilegio.



El orden para mí es fundamental, que eso no quiera decir que los jugadores tengan libertades. Cuando uno habla de orden no es ponerle un candado a todo lo demás.



No hay una vez que yo no les diga a ellos que queremos ganar. Nos faltó un montón de cosas, no pateamos al arco, pero nosotros siempre queremos ganar. Eso hacen las cuestiones que no se negocia. La actitud no se negocia, es la capacidad que tiene un equipo de que con lo que se tiene, alcanza. No vamos a renunciar nunca a la manera y al modo. A veces cambiar o saber cambiar a tiempo es estar preparado para crecer, muchas veces los entrenadores somos muy tercos, y decimos que morimos con la nuestra. Si al equipo le sirve jugar línea de cuatro o línea de cinco. Estoy construyendo los cimientos de lo que queremos que sea la Selección de Costa Rica.





—¿Jugadores de Colombia han dicho que invitan a Costa Rica a atacar, qué opina de eso?



Ya a esta altura de mi vida hay batallas que no doy, si doy ofensivo o defensivo. En Ecuador me decían defensivo y habíamos ganado a varias selecciones. Estuvimos 7-8 partidos que era la delantera más goleadora, la de Ecuador, pero no podíamos aguantar el cero en nuestro arco.



Yo mirada y defendía alto, recuperaba la pelota rápido, pero teníamos que mejorar el regreso defensivo. Me mataron, luego de decir que el arco en cero nos iba a llegar al Mundial.



La defensa es una parte y también el ataque. Si me dan a elegir quiero defender con calidad, no cantidad. El otro día, Vinicius estaba con dos en la marca. A Luis Díaz, a James Rodríguez, hay que marcarlos diferente.



Entrar en esa batalla de defensivo u ofensivo, no… A esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar. Se dice que se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar, yo tengo 61 años, ya aprendí a callar. Es muy fácil tirar tiros, quisiera ver cuántos entrenadores de animal a jugarle al quinto campeón del mundo con ocho Sub-23. No tienen idea del sacrificio que hacen estos chicos para defender lo que representan. Sienten un gran amor por la camiseta, tienen compromiso.



Nos gustaría ser Brasil, Argentina, pero somos Costa Rica, humildemente. Yo les aseguro que con lo puesto, yo me siento muy orgulloso.



—¿Qué evolución ha tenido la Selección de Colombia?



Es la mejor versión de Colombia desde hace mucho tiempo. Creo que la Federación trabajó muy bien tras la eliminación. Aprovechó las Fechas FIFA para hacer equipo. Colombia empezó seis meses antes. Hoy es ganancia, el tiempo. Lo más sencillo era esperar a que pasara el Mundial y Colombia ganó seis meses. Llega muy bien el equipo, está muy sólido y tienen claro a qué juegan. Es una selección muy difícil de controlar.