Entorno de Gustavo Alfaro queda sobre aviso: Esto le parecería de “mal gusto” a Osael Maroto

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, fue claro sobre qué aspecto no le gustaría que sucediera en toda la novela que ha generado con Gustavo Alfaro.



Maroto se refirió en buenos términos hacia Alfaro y su entorno, pero sí dejó claro que hay una sola situación que le “parecería de mal gusto”

Teletica.com le consultó a Maroto sobre las declaraciones del federativo paraguayo Enrique Sánchez a la prensa de Paraguay, quien incluso dijo que lo de Alfaro “está encaminado”.

“Escuché estas declaraciones por el federativo de Paraguay, hasta que nosotros no tengamos una nota de Paraguay que nos diga… o en el peor de los casos, que eso me parecería de mal gusto, una transferencia bancaria con el pago de la cláusula, que conociendo a Juan Cruz, de las veces que he conversado con él, me parece muy profesional y me parecería que eso no va a pasar, y si pasa, sería de muy mal gusto”, comentó Alfaro.