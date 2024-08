En Paraguay ya esperan a Gustavo Alfaro: "Ojalá venga pronto"

El presidente del Cerro Porteño de Paraguay, Juan José Zapag, fue enfático en que ya espera al aún seleccionador de Costa Rica, Gustavo Alfaro.

Zapag conversó con el periodista Arturo Rubín, en el programa Urbana al Máximo, y afirmó que "ojalá venga pronto".

Al jerarca de uno de los equipos más tradicionales en Paraguay le consultaron si los federativos ya les habían dado noticias a los jerarcas de los clubes sobre Alfaro y esta fue su respuesta:

"No, realmente no, los clubes no opinan en eso, y ojalá, todos los días leo que ya está (Alfaro con Paraguay), y ojalá, esas son decisiones del Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y ojalá que se venga pronto porque todavía hay mucho por jugarse en la eliminatoria para el Mundial, ojalá que Paraguay esté a la altura de sus mejores partidos", comentó Zapag.