El nuevo rol de Joel Campbell en La Sele es más que claro

Acostumbrado a brillar desde el arranque con la Selección Nacional en los últimos tres procesos eliminatorios, donde incluso llegó a ser vital en partidos históricos para La Sele, ahora Joel Campbell se acostumbra al, que pareciera, un nuevo rol.

El atacante es actualmente uno de los futbolistas de más edad que participó en los dos primeros partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, curiosamente con apenas 31 años.

En los planes del técnico Gustavo Alfaro, el futbolista de Alajuelense parece relegado a un rol secundario.

Ingresó de cambio en la victoria ante San Cristóbal y Nieves al minuto 81 y ante Granada volvió a ser variante también a 10 minutos para el pitazo final.

Ante San Cristóbal tuvo chispazos de su reconocida picardía y su aporte quedó más que demostrado.

Los pocos minutos ante Granada fueron más discretos, pero siempre es recambio necesario para el engranaje Tricolor.

“Siempre he sido líder, desde que he estado en la Selección desde los 18 años he tratado de ser líder en la parte que me toca. Yo siempre trato de ayudar a la Selección en lo que más pueda, sea siendo titular o suplente, lo importante es que Costa Rica gane, que Costa Rica esté en los mundiales”, indicó en su momento tras el partido ante San Cristóbal y Nieves.