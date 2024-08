¿Creen en la Federación en los técnicos ticos? Esto responde Osael Maroto

Siempre que el banquillo de la Selección Nacional está disponible entra en debate: ¿El nuevo técnico debe ser nacional o extranjero?

Luego del colombiano Luis Fernando Suárez pasó el argentino Gustavo Alfaro, sumado a dos interinatos del también argentino Claudio Vivas, quien es el actual director deportivo de la Fedefútbol.

Teletica.com hizo la consulta de manera directa y Osael Maroto, presidente de la Federación, respondió:





"Claro que creemos en los técnicos nacionales, tienen muchísimo talento y de ahí lo que hemos conversado con Claudio de incorporar asistentes nacionales, es algo que siempre ha estado en la mesa, siempre lo hemos revisado. Este Comité, de los técnicos que hemos nombrado extranjeros, los hemos puesto a competir en su momento con nacionales, pero no es un tema de si es tico o extranjero, es la mejor opción que veamos en el momento", comentó Maroto.



Además, Vivas afirmó que en la Federación hay material tico en varios puestos.

"Tenemos muchos entrenadores ticos y ticas, tenemos a Patricia Aguilar, quien nos va a representar en el Mundial Sub-20, Edgar Rodríguez, Lina Arana, Roberto Castro, Junior Díaz, la verdad que siempre he tratado de buscar alternativas en el medio local y me he encontrado con buenas características para poder pertenecer en la estructura", explicó Vivas.

Al final, Vivas tomó las riendas de manera interina; sin embargo, habrá que ver los resultados inmediatos que tenga en Liga de Naciones.