Claudio Vivas: “Venga quién venga, el potencial lo tenemos”

Complacido por el esfuerzo de sus jugadores, pero asegurando que no es para nada conformista.

Así se mostró el técnico interino de la Selección Nacional, Claudio Vivas, una vez finalizado el empate 2-2 ante Panamá en el Rommel Fernández que dejó a La Sele al margen del Final Four de la Concacaf.

-¿Cómo analiza el empate ante Panamá y la eliminación del Final Four?

Me parece que lo que teníamos que hacer en algún momento era tener un plan A y B y sin lugar a duda el rival es un equipo que tiene muy en claro a qué juega y nosotros en gran parte del juego lo neutralizamos, me parece a mí que el gran esfuerzo que hicieron los futbolistas fue maravilloso.

Evidentemente, nos quedamos con las ganas, no pudimos dar vuelta a esta serie y lo intentamos de mil maneras.

-¿Extrañó ver varios cambios como el de Francisco Calvo y Manfred Ugalde?

El cambio de Calvo fue que sintió una molestia en los isquiotibiales, mientras que Ugalde estaba muy cansado y por eso lo cambié.

-¿Siente que debería seguir al frente de la Selección Nacional?

Si yo sigo o no, eso no depende de mí. Yo quisiera seguir con este grupo de jugadores y el resultado no lo pudimos conseguir. Sí logramos una identidad e indudablemente el fútbol de Costa Rica tiene futuro.

Queda foguear a los jugadores, Madrigal, a Vargas, a Gamboa, jugó una barbaridad, tendría que ir felicitando uno a uno, acá lo más importante es el rendimiento que dio el equipo, me quedo con una bronca enorme, pues siento que pudimos haber pasado.

-¿Cómo se hace la elección del tirador de penal, pues Madrigal terminó tomando el balón?

Sábado y domingo estuvimos entrenando penales y Madrigal, Ugalde, Calvo y Bran tuvieron 100% de efectividad, pero en nuestro predio por más serio que uno lo haga, no es lo mismo que un partido. No me gusta ver los penales, entonces no lo vi, creo que lo pararon.

-¿Siente que su aporte a la Selección da para quedarse?

Yo creo que sí me da, yo la verdad he puesto a un equipo funcionando en cancha, pero no me corresponde seguir respondiendo esto, quedará en manos de las autoridades correspondientes, no hay más.

-¿Por qué el equipo mostró una cara más ofensiva para este partido?

Cuando vos tenés jugadores que pueden dar alternativas, arriesgamos demasiado y sabíamos que no nos servía el empate, decidimos hacerlo, hay que felicitar a todos los jugadores, pues todos los que entraron lo hicieron correctamente y están capacitados para ser jugadores seleccionados.

Uno trata de manifestar lo que uno ve y recibe un análisis de los goles y hasta los anulados y no me voy a meter en eso, pues para eso está el VAR.

-¿Qué ha hecho distinto para que Costa Rica mostrara otra cara a la del año anterior?

Nuestro técnico anterior hizo un gran trabajo y recién llegado a nuestro país nos ganaron la serie. Costa Rica ha crecido mucho y hoy el equipo tenía 24.8 en promedio de edad. Si tenés aspiraciones de ir a un Mundial llegarías con un promedio de 26 años y eso es un poco de lo que se puede construir, se hizo el cambio generacional, esto es un proceso, lo más importante es que hay una lista de 40 jugadores que están a disposición de la Selección.

-¿Si lo nombrarán técnico, se puede potencializar todavía más al equipo para tener un mejor futuro?

Venga, quien venga el potencial lo tenemos. Hemos crecido mucho. Nuestro rival no es solo Panamá, es Guatemala, Jamaica, Honduras, etc., nuestro objetivo ahora es clasificar a la Copa Oro y tendremos que hacerlo en marzo, pues aún no estamos clasificados.

El equipo se va afianzando jornada a jornada, no es suficiente y no soy conformista y seguiré luchando. Si me toca quedarme daré lo mejor de mí, al igual que el cuerpo técnico.