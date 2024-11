Calvo: "Seguimos siendo la Costa Rica con seis mundiales en la espalda y nadie nos lo va a quitar"

El defensor Francisco Calvo analizó el juego de este jueves alas 8 p. m. ante Panamá, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.



—¿Cómo toman ustedes el posible favoritismo de Panamá

Primero quiero mandarle un gran abrazo a la gente que la está pasando mal por el tema climatológico del país, la selección está con ellos.

Luego, la jerarquía que tiene Costa Rica nadie se la va a quitar, lo hemos ganado a lo largo de los años y está para respetarse. Tenemos cinco partidos de no ganarle a Panamá, hay que darles el valor, han evolucionado, tiene buenos jugadores, pero seguimos siendo la Costa Rica con seis mundiales en la espalda y nadie nos lo va a quitar. Será un partido diferente y queremos ganar.

—¿Cómo analiza su momento en La Sele como goleador y capitán?

Me siento como el niño de 19 años en el 2011, cuando La Volpe tuvo el valor de ponerme a jugar al fútbol. No pensé que a los 32 años disfruto como ahora. Trato de mentalizarme y ponerme en modo selección. Lo disfruto al máximo. Trato de poner siempre primero la Selección, es algo que voy a tener hasta que vista la camiseta.

—Qué le aporta la presencia de Keylor Navas a la Selección y cuánto puede ayudar?

Keylor está entre los mejores porteros de la historia del mundo, su presencia es de mucho valor, estar con los porteros y el grupo es de mucho valor. Keylor se ha ganado el respeto de todo el mundo ni siquiera de Costa Rica, siempre lo he dicho, lo respetan más afuera que como lo respetan aquí en Costa Rica. Es un privilegio tenerlo acá con nosotros. En el Instagram de la Selección lo pusieron que esta será siempre su casa, entonces siempre será bienvenido a este grupo y a cualquiera que lo desee.

—¿Cómo ven ustedes a Panamá?

Panamá tiene jugadores de mucha jerarquía, nosotros los respetamos, evidentemente a estadística está a favor para ustedes y eso no vamos a quitarles el mérito, nos han ganado muy bien, mañana es una nueva historia y partir de mañana veremos. Estamos enfocados en que tenemos que empezar bien. Es una serie bastante larga.

—¿Cuánto ha cambiado La Sele desde el último 0-3 ante Panamá en casa?

Mucho, es una selección totalmente diferente. No estoy muy claro, no todos o muchos jugaban afuera y siempre lo he dicho, cuando se ha tenido en su mayoría legionarios se ha visto en mejor nivel. Tenemos bastantes legionarios hoy en día y hemos ido creciendo. Los jóvenes han respondido de buena manera, es evidente que los resultados se nos han dado bien y esperamos seguir por esa senda.

—¿Cómo se puede levantar Costa Rica?

No me gusta mucho hablar del pasado. La segunda ronda de la eliminatoria fue maravillosa, ganamos lo que teníamos que ganar. Yo lo que digo es que Costa Rica no está pensando con rencor a la historia corta, no es así. Estamos preparándonos para un partido más de fútbol y uno que lo queremos ganar. Es una gran selección y nosotros también.

—¿Siente que el grupo entiende lo que se juega ante Panamá?

Entienden la camiseta que se ponen, le están dando mucho valor a la camiseta, que en un momento se había perdido darle valor a la camiseta de Costa Rica porque esto vale demasiado.

—En Panamá dicen que son favoritos: ¿Qué opina usted de eso?

Si en Panamá ellos se sienten favoritos es algo respetable, pueden decir lo que quieran. Somos 26, ninguno vea medios panameños o se mete en eso, esperaría que no porque no es saludable. Bueno... mañana es otro partido, es uno que va a marcar muchas cosas. Es una serie eliminatoria directa, luego lo que ustedes digan afuera tienen derecho y lo respetamos.