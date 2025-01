Video: Avión de pasajeros cae al río tras chocar con un helicóptero en Washington

Un avión de línea estadounidense que transportaba a 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación cayó al río Potomac tras chocar con un helicóptero militar el miércoles por la noche cuando sobrevolaba Washington, anunciaron las autoridades.

"El vuelo 5342 de American Eagle en ruta desde Wichita, Kansas (ICT), a Washington (...) sufrió un accidente", informó American Airlines en un comunicado.

"Había 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo", informó.

Las autoridades de la aviación civil no han comunicado si hay víctimas.

En la red social X el senador de Kansas Roger Marshall lo calificó de "pesadilla".

Según las primeras informaciones facilitadas por el regulador aeronáutico estadounidense (FAA), un avión Bombardier operado por PSA "colisionó a media altura" con un helicóptero Sikorsky H-60 cuando se acercaba para aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan, situado en los límites de Washington y el río Potomac.

El avión tenía previsto aterrizar en Washington a las 21H00 horas (05H00 GMT del jueves).

PSA es una filial regional de American Airlines.

El helicóptero era del tipo conocido como "Blackhawk" que puede transportar a 15 personas, pero en el siniestrado iban tres militares en su interior, según un responsable del ejército estadounidense que no dio más detalles.

Según el Washington Post, que cita fuentes anónimas, la policía empezó a sacar varios cadáveres del río Potomac.

