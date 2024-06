Un Real Madrid insaciable espera la llegada de Mbappé para ir a por la 'Decimosexta'

Madrid, España | Sin haber acabado aún los festejos por el 15º título de la Liga de Campeones, el Real Madrid, insaciable, ya piensa en la 'Decimosexta' corona con un proyecto que debería estar liderado por el astro francés Kylian Mbappé, cuyo fichaje por el club blanco parece inminente.



Desde que el capitán de los 'Bleus' confirmó su salida del París SG el pasado 10 de mayo, todos los ojos miran a la capital de España, donde los seguidores merengues esperan al francés desde hace siete años.

Todo indica este domingo que el culebrón podría tener un final cercano: el delantero francés de 25 años nunca ocultó su amor por el Real Madrid y el presidente blanco Florentino Pérez hizo del jugador una prioridad hace ya varias temporadas.

Interrogado tras la final ganada 2-0 al Borussia Dortmund el sábado en Wembley, el empresario de 77 años volvió a hacerse el desentendido, aunque una fuente cercana a las negociaciones aseguró que el fichaje se anunciará el lunes o martes.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK