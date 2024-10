Uganda prohíbe práctica de "bailes diabólicos" en funerales por casos de violencia sexual

El gobierno ugandés prohibió la práctica del "disco matanga" en los funerales, por considerar que estos "bailes diabólicos" degeneran en violencia sexual, declaró el lunes una ministra a AFP.

Esta práctica, que significa "discoteca funeraria" en swahili, tiene lugar a altas horas de la noche y en ella los hombres, a menudo tras haber consumido alcohol o drogas, pagan a mujeres jóvenes para que bailen. El dinero recaudado se utiliza después para los gastos del funeral.

Oenegés de defensa de los derechos humanos denunciaron estas fiestas, en las que a veces se registran actos no consentidos de prostitución y violencias sexuales.

"El disco matanga es un baile diabólico. (...) La policía y las fuerzas del orden recibieron instrucciones para garantizar que cese el disco matanga y que cualquiera que la organice sea detenido y procesado ante los tribunales", declaró Justine Kasule Lumumba, la ministra ugandesa de Asuntos Generales, a AFP.

