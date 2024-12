Real Madrid, PSG, City... varios favoritos entre la espada y la pared en Champions

Cuando únicamente quedan tres jornadas para el final de la primera fase de la Liga de Campeones, varios de los favoritos al título, entre ellos Real Madrid, Manchester City y PSG, se encuentran entre la espada y la pared. Un nuevo tropiezo esta semana podría resultar fatal.



El más apurado de todos es el campeón francés. Tras cinco jornadas disputadas, el equipo de Luis Enrique se encuentra fuera incluso de la zona de clasificación al play-in de octavos de final.



Con una sola victoria, en la primera jornada frente al Girona (1-0), el París SG (25º) visitará el martes al Salzburgo, otro equipo por ahora eliminado de la competición, con la obligación de sumar los tres puntos para aspirar a disputar la eliminatoria de acceso a los octavos de final, teniendo en cuenta además que cerrará esta fase recibiendo al Manchester City y viajando a Stuttgart, ya en enero ambos.



- Dos empates consecutivos en Ligue 1 -



El PSG no parece tampoco en su mejor momento, con dos empates consecutivos en La Ligue 1 (frente a Nantes y Auxerre), aunque cuenta aún con una cómoda ventaja en el campeonato nacional.



Justo por encima del PSG en la clasificación, cerrando los puestos de acceso al play-in, está el Real Madrid, que el martes tiene una complicada salida a Bérgamo, donde le espera una Atalanta que lidera la Serie A.



Tras un inicio de temporada titubeante, el equipo italiano no pierde un partido desde finales de septiembre y acumula desde entonces 12 victorias y dos empates, todas las competiciones incluidas.



Todo lo contrario que el vigente campeón europeo, que en poco más de dos meses ha sufrido cinco derrotas dolorosas (frente a Barça y Athletic en LaLiga y contra Lille, Milan y Liverpool en Champions) que, sobre todo en el torneo continental, le dejan sin gran margen de maniobra.



- Dudas con Bellingham, Vini y Rodrygo -



Con solo 6 puntos, el equipo de Carlo Ancelotti ya tiene casi imposible meterse entre los ocho mejores, que se clasificarán directamente para octavos.



El Real Madrid visitará Bérgamo con muchas dudas en la delantera: Vinicius y Rodrygo están en la convocatoria pero han sido baja en las últimas semanas por lesión, Bellingham se retiró el sábado en Girona con molestias física.



Además Kylian Mbappé sigue fallando demasiadas ocasiones, pese a haber anotado el tercero en la victoria 3-0 en Montilivi.



Algo más aliviado está el Manchester City (17º con 8 puntos), pero la dinámica del equipo de Pep Guardiola es mala (un solo triunfo en los nueve últimos partidos disputados) y el calendario en Champions es para temblar: visitas a Juventus y PSG para cerrar en casa con el Brujas.



Las bajas se le acumulan a Guardiola sobre todo el sector defensivo (Rodri, Kovacic, Aké, Akanji, Stones) y piezas básicas en temporadas anteriores están lejos de su nivel habitual (como Ederson, Walker, Grealish o Foden).



Y la Juventus, próximo rival el miércoles, tampoco está para tirar cohetes, empatado con los 'Citizens' a 8 puntos.



- Último cartucho para el Girona -



El líder de la clasificación única, Liverpool (con pleno de 15 puntos), se desplazará el martes a Girona, que tendrá su última oportunidad de luchar por meterse en la segunda fase del torneo, y el segundo clasificado, Inter (13), dsiputará uno de los duelos más interesantes de la jornada, en Leverkusen frente a un Bayer que está 6º con 10 unidades.



También destaca el duelo en Londres entre Arsenal y Mónaco, los dos equipos que cierran el Top 8.



En cuanto a los otros dos participantes españoles en la competición, el Barcelona (3º con 12 puntos) visitará la siempre complicada cancha del Borussia Dortmund (4º con los mismos puntos) tras mostrar signos de debilidad en las últimas semanas, como lo demuestra la única victoria en las últimas cinco jornadas del campeonato español, perdiendo más puntos que en los primeros doce encuentros de LaLiga disputados.



Por último, el Atlético de Madrid (15º con 9 puntos) recibe al Slovan Bratislava, uno de los tres equipos que no ha puntuado aún, una ocasión fantástica para acercarse al Top 8 y enderezar la marcha en Champions, que se había torcido tras las derrotas frente al Benfica y Lille.