Ocho soldados israelíes muertos al sur de Líbano, donde Hezbolá afirma que repelió incursión

Hezbolá afirmó haber repelido este miércoles una incursión israelí en el sur de Líbano, donde Israel indicó que murieron ocho soldados, sus primeras bajas desde que lanzó una operación terrestre esta semana para atacar posiciones del movimiento proiraní.



Estos enfrentamientos se producen en medio de un cruce de amenazas entre Israel e Irán, que el martes lanzó el segundo ataque directo de su historia contra el Estado hebreo.



El yerno del jefe del Hezbolá, Hasan Nasrallah, asesinado por Israel la semana pasada en un bombardeo al bastión del partido en los suburbios de Beirut, fue abatido en un ataque israelí que causó tres muertos el miércoles en Damasco, indicó una ONG.



“Hasán Jafar al Qasir, yerno de Hasan Nasrallah, es una de las dos víctimas libanesas del ataque israelí contra un apartamento de un edificio residencial en el barrio de Mazé en Damasco”, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



El miércoles poco antes de medianoche, el ejército israelí realizó tres bombardeos en el suburbio sur de Beirut, declaró una fuente cercana al Hezbolá libanés, en la tercera tanda de bombardeos contra ese bastión del movimiento islamista proiraní en menos de 24 horas.



Según la fuente, “tres bombardeos israelíes tuvieron como objetivo el suburbio sur de Beirut el miércoles por la noche”. Periodistas de la AFP que estaban fuera de la la capital libanesa escucharon el ruido de las explosiones que se oyen a kilómetros de distancia.



El ministerio libanés de Salud anunció el miércoles por la noche que 46 personas murieron y 85 resultaron heridas por “bombardeos del enemigo israelí” en las últimas 24 horas en varias regiones del país.



El Centro de crisis libanés había anunciado antes de la publicación de ese balance diario que 1.928 personas murieron en Líbano desde que Israel y el Hezbolá comenzaron a intercambiar disparos en octubre de 2023.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que la República Islámica pagará por su “gran error”.



Ataque de Irán con misiles



Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró que “no busca una guerra” pero prometió una respuesta “más fuerte” en caso de que Israel tome represalias, ignorando los llamados internacionales a la desescalada de un conflicto que ya ha dejado más de mil muertos en Líbano desde la semana pasada.



El ejército israelí —que anunció el martes que lanzó incursiones terrestres “limitadas” en la frontera libanesa— reportó este miércoles la muerte de ocho soldados en combates en el sur de Líbano.



Hezbolá señaló que repelió a soldados israelíes en el sur de Líbano y afirmó haber atacado una unidad israelí con un artefacto explosivo que destruyó tres tanques.



El ejército israelí dijo que sus soldados realizaron dos breves incursiones en Líbano y pidió a los habitantes que evacuaran más de 20 áreas del sur del país.



Una fuente de seguridad libanesa señaló que Israel bombardeó repetidamente los suburbios del sur de Beirut durante la noche. Corresponsales de AFP escucharon una veintena de explosiones en esa zona.



“Desde hace varios días, el barrio se convirtió en una ciudad fantasma”, relató Mohamad Sheaito, uno de los pocos habitantes que decidió quedarse.



Horas después de que Israel anunciara el inicio de sus operaciones terrestres en Líbano, Irán disparó unos 200 misiles contra territorio israelí.



En su operación, bautizada “Promesa Honesta 2”, Teherán utilizó por primera vez misiles hipersónicos, según la prensa iraní.



El ataque causó dos heridos leves en Israel, según los servicios de emergencia, y mató a un palestino en Cisjordania ocupada, de acuerdo a un responsable palestino.



“Persona non grata”



El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el miércoles en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad el “ciclo repugnante” de violencia en Oriente Medio.



Guterres también condenó “enérgicamente el ataque masivo con misiles de Irán contra Israel”, luego de que las autoridades israelíes lo declararon “persona non grata” en su territorio por no haber manifestado esa condena el martes por la noche.



El G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, afirmó que “todavía es posible una solución diplomática” en Oriente Medio.



A propósito de las posibles represalias, el ex primer ministro israelí Naftali Bennett abogó por aprovechar la coyuntura para destruir la infraestructura nuclear iraní.



“Tenemos la justificación. Tenemos las herramientas. Ahora que Hezbolá y Hamás están paralizados, Irán está expuesto”, enfatizó Bennett.



El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que no respaldará un ataque a instalaciones nucleares en Irán.



Luego de meses de cruces de disparos transfronterizos, el ejército israelí intensificó su ofensiva en Líbano a mediados de septiembre, con el objetivo de debilitar a Hezbolá y permitir que regresen a casa los miles de habitantes del norte de Israel desplazados.



En la madrugada del miércoles, el ejército israelí anunció también que bombardeó tres escuelas en la Franja de Gaza, que afirmó que eran utilizadas por Hamás como centros de mando, según los militares.



Israel está en guerra con Hamás en Gaza desde que el movimiento islamista palestino lanzó un ataque sin precedentes contra su territorio el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.205 muertos, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.



Hamás reivindicó este miércoles un ataque con un fusil automático y un arma blanca en el que murieron siete personas la víspera en Tel Aviv.



Hasta el momento, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha dejado más de 41.689 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás.