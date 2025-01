Mbappé hace más líder al Real Madrid con triplete en Valladolid

Tres goles del astro francés Kylian Mbappé bastaron al Real Madrid para llevarse los tres puntos de Valladolid (3-0) este sábado, un resultado que hace más líder al conjunto blanco en la 21ª fecha de la Liga española.



La lógica se impuso así en el estadio José Zorrilla, donde se hizo patente la diferencia entre dos equipos que ocupan los extremos opuestos de la clasificación, separados por 31 puntos al inicio del partido, toda vez que el exjugador del París SG, con su primer hat-trick con el Real Madrid, sigue recobrando la versión del delantero letal que llevó al vigente campeón de Europa a hacerse con sus servicios.



Y eso que el conjunto blanquivioleta dirigido por el argentino Diego Cocca inició el choque libre de complejos y suyos fueron los primeros acercamientos de peligro, solventados con sendas magistrales intervenciones del arquero belga Thibaut Courtois; a remate de cabeza del central David Torres (2) y a disparo desde fuera del área del atacante senegalés Mamadou Sylla (23).



Pero el partido tardó en inclinarse de lado del conjunto blanco- que vestía de naranja- lo que tardaron sus estrellas en realizar una perfecta jugada combinada, con el balón pasando velozmente por los pies de Rodrygo-Valverde-Bellingham, antes de llegar a Mbappé, que definió con la derecha al palo largo para batir al arquero estonio Karl Hein (30).



Seis goles en tres partidos



El balón y las ocasiones pasaron a ser del equipo de Carlo Ancelotti, que cierra una semana fantástica con los triunfos en Liga ante Las Palmas (4-1) y Valladolid (0-3), con la goleada entre medias al Salzburgo en Champions (5-1).



Tres victorias en las que Mbappé destacó con seis goles.



En Zorrilla firmó el doblete en una acción similar a la del primer gol, con el brasileño Rodrygo filtrando el pase al francés, que no perdonó de nuevo con la diestra (57), aunque desde una posición más escorada dentro del área, y se ganó el derecho a llevarse el balón firmado al convertir un penal cometido sobre Bellingham -decretado tras revisión del VAR- y que motivó la expulsión de Mario Martín (90+1).



"Hace tiempo que está jugando bien, por primera vez ha marcado tres goles, está aportando mucho al equipo, desde hace un par de meses ha ganado ritmo, para nosotros es un plus porque es un jugador que tiene mucha calidad", alabó Ancelotti a Mbappé.



El Real Madrid se sitúa con 49 puntos al frente de la tabla, ahora cuatro más que su inmediato perseguidor, un Atlético de Madrid que no pudo pasar del empate en el Metropolitano ante el Villarreal (1-1).



Y Mbappé se sitúa a un gol de Robert Lewandowski en la tabla de realizadores (17 por 16).



La victoria del Real Madrid cobra mayor valor por cuanto horas antes, el Atlético se había dejado dos puntos en casa.