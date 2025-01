Marco Rubio visitará Costa Rica y otros cuatro países de América Latina en su primer viaje

Marco Rubio viajará la próxima semana a cinco países de América Latina, incluido Panamá, para abordar "los temas de la agenda" del presidente Donald Trump, en su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia de Estados Unidos.



Además de Panamá, Rubio visitará Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.



No especificó si abordará la polémica en torno a la soberanía del Canal de Panamá, pero aseguró que "hay una razón por la que éste es el primer viaje".



"Indica lo en serio que se lo toma" y su intención de "abordar los temas que le importan y, sin duda, los temas de la agenda de Trump", dijo.



Y entre los objetivos del magnate republicano figura "recuperar" el control del Canal de Panamá y no descarta el uso de la fuerza militar para conseguirlo.



"China está operando el canal de Panamá (...) y lo vamos a recuperar", sostuvo Trump el lunes.



En su audiencia ante el Senado para confirmarlo en el cargo, Rubio no sugirió la fuerza militar, pero dijo que Estados Unidos necesita abordar su preocupación por la influencia de China cerca de la vía intraoceánica de 80 km construida por Estados Unidos y administrada por Panamá desde hace 25 años.



El presidente panameño José Raúl Mulino insiste por su parte en que el canal "es y seguirá siendo" de Panamá. "No fue una concesión ni una dádiva" de Estados Unidos, recalca.



Compromiso vital

"El compromiso con nuestros vecinos es un elemento vital para abordar la migración, las cadenas de suministro y el crecimiento económico, que son claves para la política exterior" de Rubio, declaró Bruce a la AFP.

Rubio se estrenó esta semana en el cargo y según el Departamento de Estado aplicará una "política exterior pragmática" que en el caso de América Latina se centrará en "frenar la migración masiva" y "garantizar la seguridad de las fronteras".



Y El Salvador, Guatemala y Honduras han sido las principales fuentes de migración a Estados Unidos, que el magnate republicano ha prometido detener por completo.



Después de su investidura, Trump puso fin a un programa de su predecesor Joe Biden destinado a ofrecer vías legales para la solicitud de asilo y, en su lugar, ha amenazado con bloquear el acceso a los migrantes sin visa y deportar a los que se hallen en situación irregular en Estados Unidos, empezando por aquellos con antecedentes penales.



Pero se desconoce a cuántos migrantes estarán dispuestos a aceptar los países y en qué condiciones.



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, goza de gran popularidad entre los simpatizantes de Trump por su política de mano dura contra la delincuencia.



Trump, que invocará la Ley de enemigos extranjeros de 1798 para "eliminar la presencia de todas las pandillas", como la venezolana Tren de Aragua, hablará este jueves por la tarde con Bukele, según su agenda divulgada por la Casa Blanca.



El republicano ganó las elecciones de noviembre con una retórica antimigrantes que ha mantenido desde su investidura para acabar con lo que califica de "invasión".



Suele equiparar a la migración ilegal con un aumento de la delincuencia, a pesar de que las estadísticas oficiales de la Oficina Federal de Investigación (FBI) indican que los crímenes violentos han disminuido en Estados Unidos.