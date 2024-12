LA Galaxy jugará su primera final de MLS en una década frente a Red Bulls

Los Angeles Galaxy, el equipo más laureado de la liga norteamericana (MLS), selló su regreso a una final tras diez años de ausencia y enfrentará al New York Red Bulls, la gran revelación de estos playoffs.



El Galaxy se ganó el puesto al vencer en su cancha 1-0 al Seattle Sounders en la final de la Conferencia Oeste, gracias a un gol del serbio Dejan Joveljić en el minuto 85 a pase del español Riqui Puig.



La final del Este se decantó del lado de Red Bulls, que venció en el estadio del Orlando City también por 1-0 con una diana del colombiano Andrés Reyes en el minuto 47.



El equipo neoyorquino, uno de los fundadores de la MLS en 1996, pugnará por el primer título de su historia tras perder la final de 2008.



La liga norteamericana, que vio caer al favorito Inter Miami de Lionel Messi en la primera ronda, vivirá su gran final el 7 de diciembre en el Dignity Health Sports Park del Galaxy, que será local por su mejor resultado en la fase regular.



Con el apoyo de su afición, el equipo angelino intentará cerrar la década maldita que atraviesa desde que en 2014 alzó su quinto y último título de la MLS, que clausuró una época dorada en la que disfrutó de astros como David Beckam y Robbie Keane.



Pase de gol de Riqui Puig



Sólo un año después de quedar fuera de los playoffs, el Galaxy ha resurgido de la mano de Riqui Puig, un talento formado en el Barcelona, y del extremo brasileño Gabriel Pec, el mejor fichaje de la campaña en la MLS.



El Galaxy goleó en los tres cruces anteriores pero el sábado tuvo que remar hasta el último momento para tumbar al Seattle Sounders, representante estadounidense en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025 junto al Inter de Messi.



En un duelo de máxima igualdad, el gol del triunfo se generó con una pérdida de balón de Alex Roldan que Riqui Puig convirtió en un exquisito pase para la irrupción en el área de Joveljic, que definió de disparo cruzado.



Un vez perforado el muro de Seattle, la defensa menos goleada del año en la MLS, el Galaxy apretó los dientes para frenar las embestidas del ataque rival, al que se sumó desde el banco el veterano artillero peruano Raúl Ruidíaz.



"Sabíamos que hoy no íbamos a meter muchos goles, jugábamos contra el mejor equipo defensivo de la liga (...) Fue importante tener paciencia hasta el final para lograr el gol del victoria", apuntó Greg Vanney, entrenador del Galaxy desde 2021.



Red Bulls, por primer título



En la final del Este, el NY Red Bulls venció 1-0 a Orlando City y se ratificó como el equipo sorpresa de estos playoffs, a los que ingresó como séptimo clasificado de la conferencia.



El mejor equipo del Este y de toda la fase regular fue el Inter de Messi y Luis Suárez, que después se estrelló en la primera ronda frente a Atlanta United.



Red Bulls, en cambio, ha vivido un recorrido de ensueño despachando primero a Columbus, vigente campeón y su verdugo en la final de 2008, y posteriormente a su vecino New York City FC.



"Estas dos semanas han sido increíbles pero todavía queda una más y esto no está terminado", subrayó su timonel, el alemán Sandro Schwarz.



Con el colombiano Oscar Pareja dirigiendo desde el banco, Orlando tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador, especialmente en las botas de su figura uruguaya Facundo Torres.



Pero los errores de la ofensiva local permitieron que Red Bulls capitalizara el gol del colombiano Reyes, que cabeceó en el segundo palo un servicio de falta.



Red Bulls pugnará por el título de nuevo en el Dignity Health Sports Park, que curiosamente fue el escenario de su derrota en la final de 2008.



"Venimos haciendo las cosas bien fuera de casa", recordó Reyes. "Esperamos hacer nuestro partido y podamos levantar esa copa, que es lo que queremos".



El equipo de Nueva York forma parte del conglomerado futbolístico de Red Bull, la multinacional austríaca de bebidas energéticas, al igual que el Leipzig alemán o el Salzburgo austríaco. El grupo contará con el prestigioso Jürgen Klopp como director de fútbol a partir del próximo año.