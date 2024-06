Inglaterra se topa una complicada Dinamarca y el partido finaliza 1-1

Al revisar el once inicial de Inglaterra, y ver lo que mostró en cancha ante Dinamarca, algo no calza. Este jueves los daneses desnudaron a uno de los favoritos de la Eurocopa y el 1-1 final fue premio no merecido para los ingleses y poco para el esfuerzo de los nórdicos.



Si bien es cierto fue el equipo de Gareth Southgate el que se fue arriba en el marcador tras tanto de Harry Kane al 18’, la celebración llegó tras un error de Dinamarca.

Desde antes, pero especialmente cuando se movió el tanteador, los muchachos de Kasper Hjulmand fueron superiores.

La paridad cayó al 34, con tanto de Morten Hjulmand, y era lo justo.

Dinamarca cortó la media inglesa, dominó a sus veloces laterales y en defensa no sufrió.

Un ejemplo de esto se vio al 89. Los daneses presionaron muy lejos del marco de Kasper Schmeichel y obligaron a los ingleses a botar el balón por la banda.

Esto sucedió varias veces durante el cotejo, como también fueron varias las veces que Inglaterra se salvo de no llevarse un segundo en contra.

El pitazo final dejó desnuda a una de las selecciones favoritas, que nos muestra en el terreno el poderío que tiene en el papel.