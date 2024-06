Inglaterra, Dinamarca y Eslovenia clasifican a octavos

De nuevo sin ideas, pero ya clasificada a octavos de final de la Eurocopa-2024, Inglaterra empató 0-0 contra Eslovenia, en su último partido de fase de grupo, este martes en Colonia.



En un partido sin muchas ocasiones, los 'Three Lions' no lograron mejorar la imagen de sus dos partidos precedentes, pero aseguran el liderato del Grupo C. Eslovenia aseguró también su pase a octavos desde la tercera posición, eliminando de paso a Croacia.

Mientras que Dinamarca y Serbia empataron (0-0) este martes en Múnich en un encuentro de la tercera jornada del grupo C, que dejó a los balcánicos eliminados y a los escandinavos clasificados para octavos.

El combinado de Dragan Stojkovic se despidió de Alemania-2024 tras haber sumado solo dos puntos, haber marcado un único gol y como última en su llave, mientras que los daneses avanzan hacia la siguiente fase donde se verán las caras con la anfitriona Alemania.